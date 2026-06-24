ONLINE: Skotsko - Brazílie, Jihoameričané chtějí uhájit první místo

Brazílie má čtyři body za remízu s Marokem a výhru nad Haiti.
Aby uhájila první místo, musí získat více bodů než Maroko v souběžně hraném utkání s Haiti, případně alespoň udržet lepší skóre – po dvou utkáních má „náskok“ dvou branek.
Skotové, kteří mají tři body, také mohou pomýšlet na první příčku, nemají ji však ve svých rukách – kromě výhry nad Brazílií totiž potřebují ještě ztrátu Maroka.
Brazílie se Skotskem na sebe naposledy narazily na šampionátu v roce 1998, Jihoameričané tehdy vyhráli ve skupině 2:1.
Sestavy:
A. Gunn - N. Patterson, J. Hendry, S. McKenna, A. Robertson - B. Gannon-Doak, K. McLean, L. Ferguson, J. McGinn - S. McTominay, L. Shankland
A. Gunn - N. Patterson, J. Hendry, S. McKenna, A. Robertson - B. Gannon-Doak, K. McLean, L. Ferguson, J. McGinn - S. McTominay, L. Shankland
Sestavy:
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - B. Guimaraes, Casemiro, L. Paquetá - Rayan, M. Cunha, Vinícius Júnior
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - B. Guimaraes, Casemiro, L. Paquetá - Rayan, M. Cunha, Vinícius Júnior
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Náhradníci:
K. Tierney, C. Gordon, G. Hanley, R. Christie, L. Dykes, C. Adams, A. Ralston, J. Souttar, F. Curtis, L. Kelly, R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, G. Hirst, A. Hickey
K. Tierney, C. Gordon, G. Hanley, R. Christie, L. Dykes, C. Adams, A. Ralston, J. Souttar, F. Curtis, L. Kelly, R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, G. Hirst, A. Hickey
Náhradníci:
Weverton, Fabinho, A. Sandro, Neymar, Ederson, G. Martinelli, Bremer, L. Henrique, Endrick, Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Pereira
Weverton, Fabinho, A. Sandro, Neymar, Ederson, G. Martinelli, Bremer, L. Henrique, Endrick, Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Pereira