ONLINE: Skotsko - Brazílie, Jihoameričané chtějí uhájit první místo

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  23:13aktualizováno  23:13
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Brazilský útočník Matheus Cunha slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Haiti na mistrovství světa. | foto: AP

Oba týmy mohou ještě skončit v tabulce skupiny C první. Brazilští fotbalisté hrají na závěr se Skotskem, utkání má výkop o půlnoci středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Brazílie má čtyři body za remízu s Marokem a výhru nad Haiti.

Aby uhájila první místo, musí získat více bodů než Maroko v souběžně hraném utkání s Haiti, případně alespoň udržet lepší skóre – po dvou utkáních má „náskok“ dvou branek.

Skotové, kteří mají tři body, také mohou pomýšlet na první příčku, nemají ji však ve svých rukách – kromě výhry nad Brazílií totiž potřebují ještě ztrátu Maroka.

Brazílie se Skotskem na sebe naposledy narazily na šampionátu v roce 1998, Jihoameričané tehdy vyhráli ve skupině 2:1.

MS ve fotbale 2026
25. 6. 2026 0:00
Skotsko : Brazílie
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Sestavy:
A. Gunn - N. Patterson, J. Hendry, S. McKenna, A. Robertson - B. Gannon-Doak, K. McLean, L. Ferguson, J. McGinn - S. McTominay, L. Shankland
Sestavy:
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - B. Guimaraes, Casemiro, L. Paquetá - Rayan, M. Cunha, Vinícius Júnior
Náhradníci:
K. Tierney, C. Gordon, G. Hanley, R. Christie, L. Dykes, C. Adams, A. Ralston, J. Souttar, F. Curtis, L. Kelly, R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, G. Hirst, A. Hickey
Náhradníci:
Weverton, Fabinho, A. Sandro, Neymar, Ederson, G. Martinelli, Bremer, L. Henrique, Endrick, Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Pereira
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