Španělsko - Kapverdy 0:0, senzační bod pro nováčka, zářil 40letý gólman Vozinha

Je to nečekané zaváhání jednoho z největších favoritů celého turnaje. Naopak Kapverdy slaví senzační bod při své premiéře na šampionátu.
Došly si pro něj obětavým výkonem celého týmu, poctivou, byť divácky nepříliš atraktivní, defenzivní prací a také vděčí zmíněnému Vozinhovi, jehož spoluhráči po závěrečném hvizdu obsypali a 40letý matador se neubránil slzám.
Španělé se v zápase dlouho hledali. Hráli až příliš profesorsky a doufali, že tím soupeře unaví, případně využijí některé z okének v zadních řadách.
Jenže těch příliš nebylo. Vždyť i faul měly Kapverdy jen jeden jediný, což je obdivuhodné.
Nejblíž gólu byli Španělé v závěru půle. Cucurella posouval balon pod sebe na malé vápno, ale Torres trefil jen břevno a od něj se míč odrazil k Pedrimu, jehož pokus ale fantasticky vytáhl Vozinha.
Pak musel úřadovat ještě při střele Torrese nebo hlavičce Laporteho, ale pokaždé si poradil.
Druhá půle odstartovala sérií zakončení od Fabiána Ruize, jenž několikrát z dálky přestřelil bránu. Pak si dobře nabíhal do vápna, zkoušel hlavičkovat zády, ale míč jen lehce líznul.
Jak ubíhaly další a další minuty, Španělé byli čím dál tím nervóznější. Drželi sice balon, ale větší šance si vytvářet nedokázali.
Nepomohla jim k tomu ani střídání, do hry se mimo jiné dostal Yamal, jenž původně měl úvodní zápasy vynechat kvůli zranění, ale vyléčil se včas.
V poslední desetiminutovce měli ještě příležitost Cucurella, jehož hlavičku do středu brány vychytal Vozinha, a Oyarzabal, jehož nebezpečné zakončení zlikvidoval jeden z obránců.
Nakonec mohly paradoxně utkání rozhodnout Kapverdy, které po ojedinělém protiútoku vybojovaly roh, po němž se k hlavičce dostal Borges, ale Simona nepřekonal.
I tak se ale Kapverdy postaraly o první senzaci šampionátu.
Španělé se ve druhém zápase skupiny H představí v neděli opět v Atlantě proti Saúdské Arábii. Kapverdy se v noci z neděle na pondělí střetnou v Miami s Uruguayí.
U. Simón - M. Llorente, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - F. Ruiz (71. M. Merino), Rodri (87. N. Williams), Pedri - F. Torres (81. D. Olmo), M. Oyarzabal, Gavi (71. L. Yamal)
Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, S. Lopes Cabral (76. João Paulo) - K. Pina, L. Duarte (61. D. Duarte), R. Mendes, J. Monteiro (79. T. Arcanjo), J. Cabral (61. W. Semedo) - D. Livramento (61. N. Da Costa)
N. Williams, B. Iglesias, L. Yamal, A. Grimaldo, Á. Baena, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, P. Porro, M. Merino, D. Raya, D. Olmo, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García
L. Costa, K. Pires, M. Rosa, João Paulo, G. Benchimol, H. Varela, W. Pina, Y. Semedo, N. Da Costa, Stopira, C. dos Santos, W. Semedo, D. Duarte, T. Arcanjo, G. Rodrigues
90. Pedri
16. S. Lopes Cabral