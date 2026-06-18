ONLINE: Švýcarsko - Bosna 0:0, svižný úvod, na branku se ovšem čeká

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  21:05aktualizováno  21:24
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Obě země v úvodním zápase mistrovství světa shodně remizovaly 1:1. Švýcarští fotbalisté hrají ve druhém utkání skupiny B od 21 hodin proti Bosně a Hercegovině. Duel sledujte v podrobné online reportáži.
Tajon Buchanan ze Švýcarska (vlevo) v souboji s Amarem Memičem z Bosny.

Tajon Buchanan ze Švýcarska (vlevo) v souboji s Amarem Memičem z Bosny. | foto: Reuters

Edin Džeko (vlevo) svádí souboj se Švýcarem Embolem.
Švýcarští fanoušci jsou nalazení na duel s Bosnou.
Švýcar Widmer hlavičkuje na bránu Bosňanů.
Michel Aebischer ze Švýcarska v souboji s Bosňanem Alajbegovičem.
5 fotografií

Švýcarsko i Bosna na úvod šampionátu vedly, ale o náskok přišly.

U Švýcarska to bylo o poznání překvapivější, proti Kataru mělo převahu, ale vstřelilo jedinou branku a pak inkasovalo v nastaveném čase, kdy si vlastní gól dal Muheim.

To Bosna proti Kanadě, jedné z pořadatelských zemí, hrála po úvodní Lukičově brance dost pasivně, za což ji nakonec potrestal střídající Larin krátce po příchodu na hřiště.

Bosna se naposledy se Švýcarskem utkala před více než 10 lety v přípravném utkání, v březnu 2016 zvítězila 2:0.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Švýcarsko : Bosna 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
G. Kobel - S. Widmer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - M. Aebischer, G. Xhaka, R. Freuler - F. Rieder, B. Embolo, D. Ndoye
Sestavy:
N. Vasilj - A. Dedič, T. Muharemović, N. Katić, S. Kolašinac - A. Memič, B. Tahirovič, I. Šunjič, K. Alajbegović - E. Demirovič, E. Džeko
Náhradníci:
C. Itten, E. Cömert, D. Sow, R. Vargas, C. Fassnacht, Y. Mvogo, D. Zakaria, M. Keller, J. Manzambi, L. Jaquez, A. Amenda, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni
Náhradníci:
S. Baždar, E. Mahmič, A. Malič, D. Burnić, A. Hadžiahmetović, D. Hadžikadunić, S. Radeljič, M. Jurkas, J. Lukić, N. Mujakić, E. Bajraktarević, M. Zlomislić, H. Tabaković, A. Gigović, I. Bašić
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