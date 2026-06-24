ONLINE: Švýcarsko - Kanada 0:0, šance na obou stranách, na góly se ale čeká

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  20:44aktualizováno  21:38
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Kanadský brankář Maxime Crepeau likviduje šanci v utkání se Švýcarskem.

Kanadský brankář Maxime Crepeau likviduje šanci v utkání se Švýcarskem. | foto: Reuters

Kanadský útočník Cyle Larin leží na zemi poté, co ho nakopl Švýcar Granit Xhaka.
Švýcarský záložník Granit Xhaka (uprostřed) v utkání s Kanadou.
Fanoušci v Torontu sledují zápas Kanady se Švýcarskem.
Souboj o balon v utkání Švýcarska s Kanadou.
10 fotografií
Fotbalisté Kanady, jedné z pořadatelský zemí, hrají na závěr skupinové fáze proti Švýcarsku o první místo, které si zajistí vítěz vzájemného zápasu. Kanada má však výhodu, že jí díky lepšímu skóre stačí i remíza. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Oba týmy mají shodně čtyři body, v čele je však aktuálně Kanada díky lepšímu skóre, které nabrala debaklem Kataru 6:0.

Proti Švýcarsku jí tak stačí neprohrát.

Švýcarsko s Katarem překvapivě remizovalo 1:0, pak ale porazilo 4:1 Bosnu a Hercegovinu.

S Kanadou ho čeká historicky první soutěžní utkání, oba týmy na sebe narazily pouze v přípravném utkání v roce 2002, Kanada tehdy vyhrála 3:1.

MS ve fotbale 2026
24. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Švýcarsko : Kanada 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
G. Kobel - L. Jaquez, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - R. Freuler, G. Xhaka, J. Manzambi, D. Sow, R. Vargas - B. Embolo
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, M. Choinière, N. Saliba, A. Ahmed - J. David, C. Larin
Náhradníci:
M. Aebischer, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni, F. Rieder, A. Amenda, M. Keller, C. Fassnacht, D. Ndoye, C. Itten, E. Cömert, S. Widmer, Y. Mvogo, D. Zakaria
Náhradníci:
J. Waterman, D. St. Clair, O. Goodman, N. Sigur, S. Eustáquio, L. Millar, P. David, J. Osorio, A. Davies, M. Bombito, J. Nelson, J. Shaffelburg, T. Oluwaseyi
Žluté karty:
32. G. Xhaka
Žluté karty:
32. C. Larin
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ONLINE: Švýcarsko - Kanada 0:0, v úvodu šance na obou stranách, na góly se čeká

Kanadský brankář Maxime Crepeau likviduje šanci v utkání se Švýcarskem.

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