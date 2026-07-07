ONLINE: Švýcarsko - Kolumbie, souboj o poslední místenku ve čtvrtfinále

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  21:11aktualizováno  21:11
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Breel Embolo oslavuje svoji trefu do sítě Alžírska. | foto: AP

Souboj evropského týmu s jihoamerickým uzavírá osmifinálové zápasy na mistrovství světa. Švýcarští fotbalisté hrají ve Vancouveru proti Kolumbii, utkání má výkop ve 22 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz ve čtvrtfinále narazí na Argentinu.

Švýcaři ve skupině skončili první před Kanadou, díky čemuž hrají první dva zápasy vyřazovací fáze právě ve Vancouveru. V tom prvním porazili Alžírsko 2:0, teď je čeká Kolumbie.

Ta opanovala svou skupinu mimo jiné před Portugalskem a na turnaji se zatím pyšní zejména pevnou defenzivou – za čtyři zápasy inkasovala jediný gól.

Ve čtvrtfinále byla naposledy v roce 2014, což je zatím její historicky nejlepší umístění. Stejně je na tom Švýcarsko, které se do čtvrtfinále probojovalo v roce 1954, ale od té doby nedošlo dál než do osmifinále.

Kolumbie na Švýcarsko narazila na mistrovství světa 1994, na závěr skupinové fáze ho tehdy sice porazila 2:0, ale na postup jí to nestačilo, naopak Švýcaři se mohli radovat – o skóre uhájili druhé místo před Spojenými státy.

MS ve fotbale 2026
7. 7. 2026 22:00
Švýcarsko : Kolumbie
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Sestavy:
G. Kobel - N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - D. Zakaria, R. Freuler, G. Xhaka, A. Jashari, F. Rieder - B. Embolo, D. Ndoye
Sestavy:
C. Vargas - D. Muňoz, J. Lucumí, G. Puerta, J. Mojica, D. Sánchez - J. Rodríguez, J. Arias, J. Lerma - L. Díaz, L. Suárez
Náhradníci:
M. Muheim, M. Keller, C. Itten, E. Cömert, D. Sow, R. Vargas, C. Fassnacht, Z. Amdouni, N. Okafor, A. Amenda, Y. Mvogo, S. Widmer
Náhradníci:
Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Campaz, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, D. Ospina, Y. Mina, S. Arias, J. Quintero
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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