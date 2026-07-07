ONLINE: Švýcarsko - Kolumbie, souboj o poslední místenku ve čtvrtfinále

Vítěz ve čtvrtfinále narazí na Argentinu.
Švýcaři ve skupině skončili první před Kanadou, díky čemuž hrají první dva zápasy vyřazovací fáze právě ve Vancouveru. V tom prvním porazili Alžírsko 2:0, teď je čeká Kolumbie.
Ta opanovala svou skupinu mimo jiné před Portugalskem a na turnaji se zatím pyšní zejména pevnou defenzivou – za čtyři zápasy inkasovala jediný gól.
Ve čtvrtfinále byla naposledy v roce 2014, což je zatím její historicky nejlepší umístění. Stejně je na tom Švýcarsko, které se do čtvrtfinále probojovalo v roce 1954, ale od té doby nedošlo dál než do osmifinále.
Kolumbie na Švýcarsko narazila na mistrovství světa 1994, na závěr skupinové fáze ho tehdy sice porazila 2:0, ale na postup jí to nestačilo, naopak Švýcaři se mohli radovat – o skóre uhájili druhé místo před Spojenými státy.
G. Kobel - N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - D. Zakaria, R. Freuler, G. Xhaka, A. Jashari, F. Rieder - B. Embolo, D. Ndoye
M. Muheim, M. Keller, C. Itten, E. Cömert, D. Sow, R. Vargas, C. Fassnacht, Z. Amdouni, N. Okafor, A. Amenda, Y. Mvogo, S. Widmer
Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Campaz, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, D. Ospina, Y. Mina, S. Arias, J. Quintero