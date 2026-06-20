Tzv. lex Prestianni, jak lze tuto pravidlovou úpravu nazvat, vznikl v reakci na únorový zápas Benfiky s Realem Madrid, v němž si právě domácí Prestianni zakryl ústa a cosi pronesl směrem k Viníciusovi – ten si pak u rozhodčího stěžoval na rasistické urážky.
Prestianni nakonec dostal šestizápasový trest, byť na za rasismus, ale nakonec za homofobní urážky, k nimž se přiznal.
Mezinárodní pravidlová komise IFAB v reakci na to odsouhlasila návrh FIFA, že za každý podobný prohřešek bude hráč automaticky vyloučen, aby se předešlo diskusím, co kdo komu řekl a zda to bylo na červenou kartu. Jako první to pocítil Almirón.
„Snad zná pravidla, aby věděl, že to nemá dělat. Sudí i VAR zaslouží pochvalu. Ne každý s tím může souhlasit, ale taková jsou nová pravidla a musíte se jimi řídit,“ hodnotil pro BBC bývalý útočník Clinton Morrison.
V utkání s Tureckem si Almirón zakryl ústa, když šel okolo záložníka Müldüra, který na to okamžitě upozornil rozhodčího Bartona.
Ten si šel celou situaci prohlédnout k videu a za chvíli měl jasno. „Hráč Paraguaye číslo deset si zakryl ústa, červená karta!“ zahlásil na stadionu.
„My jsme se u toho jeho oznámení bavili. Splynul s tím zápasem, které hrály dva emoční týmy, a mně se to líbí. Řekl to hezkou angličtinou, důrazně a buduje si tím respekt,“ usmál se ve studiu ČT Sport bývalý brankář Zdeněk Zlámal.
𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐦𝐢𝐫𝐨𝐧 píše historii. 📕 Jako první hráč byl vyloučen za zakrytí úst. 😳— Nova Sport (@novasport_cz) June 20, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/gxHwQAxpPU
Mimochodem, Almirón už podruhé na šampionátu zažil na vlastní kůži pravidlovou úpravu.
V prvním utkání s USA mu totiž sudí Makkelie po kontrole u videa ukázal žlutou kartu za simulování v souboji s obráncem Reamem, kterého potrestal původně.
Nakonec se však ukázalo, že rozhodčí chyboval – VAR sice může intervenovat při záměně identity při udělení žluté karty, ale nemůže zkoumat odlišný prohřešek. Jinými slovy by mohl zasáhnout pouze, pokud by v daném souboji fauloval někdo jiný než Ream.
Proti Turecku už se nicméně arbitr zachoval správně.
Turci však početní výhody nevyužili a na šampionátu překvapivě končí už po dvou zápasech. V nich si připsali celkem 62 střel, ale nedali jedinou branku, což je rekord.
„Já jsem tam rok žil, takže si dokážu představit, co se tam bude dít. Fanoušci tam jsou extrémně vášniví a možná nebudou na ulicích hořet auta, ale nebude k tomu daleko. Myslím, že trenér to neustojí, ta kritika bude obrovská,“ komentoval Zlámal, jenž v sezoně 2016/17 chytal za turecký Alanyaspor.
Naopak Paraguay si to v příštím utkání rozdá o druhé místo s Austrálií.