Turecko - USA 3:2, gól těsně před koncem a první prohra, i tak jsou hostitelé první

Spojené státy vyhrály předchozí dvě utkání a první místo měli jisté. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Francsiscu s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.
Zápas už nemohl nic změnit na pořadí, a tak trenéři sáhli ke změnám. Ital Vincenzo Montella na turecké lavičce jich udělal hned šest, v domácím týmu zůstali z minulé základní sestavy jen tři hráči. Ale při nepříznivém vývoji musely ve druhém poločase na hřiště i americké opory včetně největší hvězdy Pulisice, který se vrátil do hry po svalovém zranění.
Bezstarostný duel začal náporem domácího týmu, který z něj velmi rychle vytěžil vedoucí gól. Po rohu Berhaltera míč propadl pokutovým územím k volnému Trustymu a obránce Celticu Glasgow zblízka vstřelil svůj první reprezentační gól.
Turci nezůstali pozadu, v 10. minutě sehráli skvělou akci Yilmaz s Gülerem, útočník Realu Madrid se dostal sám před Turnera a postaral se o vůbec první gól tureckého týmu na šampionátu. Bez vstřelené branky tak na turnaji zůstává už jen Panama.
Dva rychlé góly byly signálem pro zpevnění obou obran, pohledných akcí ubylo a hrálo se spíše ve středu hřiště. Po půlhodině hry dali sice Američané po dalším rohu gól, ale kvůli ofsajdu neplatil. Z protiútoku už regulérní gól padl a bylo to opět po výtečné kombinaci turecké ofenzívy, na jejímž konci záložník Besiktase Kökcü poslal evropský celek do vedení.
Američané byli v závěru poločasu blízko k vyrovnání po dělovce kapitána McKennieho a hlavičce Trustyho a ještě lépe týmu hostitelské země vyšel vstup do druhého dějství. Po obléhání turecké branky napřáhl z hranice pokutového území Berhalter a záložník kanadského Vancouveru přesně umístěnou ranou k tyči vyrovnal.
Další nápor ofenzivy USA pak řídil střídající Pulisic. Jednu jeho střelu brankář Cakir vytáhl, další skončila na tyči. Po vítězném loučení s turnajem toužili i Turci, kteří si vytvářeli šance po rychlých brejcích. V 72. minutě zakroutil Yildiz svoji střelu jen o kousek vedle Turnerovy branky.
V nastavení pak střídající Ayhan zblízka doklepl do sítě Bardakciho přihrávku a alespoň trochu zmírnil zklamání tureckých fanoušků z vystoupení jejich týmu na turnaji.
3. A. Trusty, 49. S. Berhalter
U. Cakir - Z. Celik (84. C. Söyüncü), O. Kabak, A. Bardakci, E. Elmali - S. Özcan, O. Kökcü (88. K. Ayhan), O. Aydin (90. M. Müldür), A. Güler, K. Yildiz (84. C. Uzun) - B. Yilmaz (90. I. Kahveci )
M. Turner - J. Scally (77. A. Freeman), A. Trusty, M. Robinson, M. McKenzie - S. Berhalter, W. McKennie (86. M. Tillman), T. Weah (58. C. Pulisic), G. Reyna (77. S. Dest), B. Aaronson (77. A. Zendejas) - R. Pepi
D. Gül, Y. Akgün, C. Uzun, S. Akaydin, I. Kahveci , K. Aktürkoglu, F. Kadioglu, I. Yüksek, A. Bayindir, M. Demiral, M. Müldür, M. Günok, H. Calhanoglu, K. Ayhan, C. Söyüncü
M. Tillman, C. Richards, C. Brady, M. Freese, A. Freeman, M. Arfsten, A. Zendejas, T. Adams, S. Dest, A. Robinson, F. Balogun, H. Wright, T. Ream, C. Pulisic
18. S. Berhalter
Počet diváků: 70 240Přejít na online reportáž