Turecko - USA 3:2, gól těsně před koncem a první prohra, i tak jsou hostitelé první

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  6:51aktualizováno  6:52
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Turek Orkun Kokcu se snaží prosadit mezi Američany Joem Scallym a Brendenem...

Turek Orkun Kokcu se snaží prosadit mezi Američany Joem Scallym a Brendenem Aaronsonem | foto: Reuters

Američan Auston Trusty (uprostřed) slaví gól proti Turecku na mistrovství světa
Fotbalisté USA se občerstvují během zápasu proti Turecku
Americká celebrita Paris Hilton sleduje zápas USA a Turecka na mistrovství světa
Turek Arda Güler (vpravo) střílí gól během zápasu proti USA
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Už ve třetí minutě vedli 1:0, připsat si třetí vítězství ale fotbalisté USA nakonec nezvládli. Turci duel otočili, pak sice jeden z pořadatelů mistrovství světa srovnal, ovšem v nastavení Kaan Ayhan Turecku zajistil výhru 3:2. USA i přesto slaví první místo ve skupině D, jejich sok je poslední.

Spojené státy vyhrály předchozí dvě utkání a první místo měli jisté. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Francsiscu s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.

Zápas už nemohl nic změnit na pořadí, a tak trenéři sáhli ke změnám. Ital Vincenzo Montella na turecké lavičce jich udělal hned šest, v domácím týmu zůstali z minulé základní sestavy jen tři hráči. Ale při nepříznivém vývoji musely ve druhém poločase na hřiště i americké opory včetně největší hvězdy Pulisice, který se vrátil do hry po svalovém zranění.

Bezstarostný duel začal náporem domácího týmu, který z něj velmi rychle vytěžil vedoucí gól. Po rohu Berhaltera míč propadl pokutovým územím k volnému Trustymu a obránce Celticu Glasgow zblízka vstřelil svůj první reprezentační gól.

Američan Auston Trusty (uprostřed) slaví gól proti Turecku na mistrovství světa

Turci nezůstali pozadu, v 10. minutě sehráli skvělou akci Yilmaz s Gülerem, útočník Realu Madrid se dostal sám před Turnera a postaral se o vůbec první gól tureckého týmu na šampionátu. Bez vstřelené branky tak na turnaji zůstává už jen Panama.

Dva rychlé góly byly signálem pro zpevnění obou obran, pohledných akcí ubylo a hrálo se spíše ve středu hřiště. Po půlhodině hry dali sice Američané po dalším rohu gól, ale kvůli ofsajdu neplatil. Z protiútoku už regulérní gól padl a bylo to opět po výtečné kombinaci turecké ofenzívy, na jejímž konci záložník Besiktase Kökcü poslal evropský celek do vedení.

Američané byli v závěru poločasu blízko k vyrovnání po dělovce kapitána McKennieho a hlavičce Trustyho a ještě lépe týmu hostitelské země vyšel vstup do druhého dějství. Po obléhání turecké branky napřáhl z hranice pokutového území Berhalter a záložník kanadského Vancouveru přesně umístěnou ranou k tyči vyrovnal.

Turek Arda Güler (vpravo) střílí gól během zápasu proti USA

Další nápor ofenzivy USA pak řídil střídající Pulisic. Jednu jeho střelu brankář Cakir vytáhl, další skončila na tyči. Po vítězném loučení s turnajem toužili i Turci, kteří si vytvářeli šance po rychlých brejcích. V 72. minutě zakroutil Yildiz svoji střelu jen o kousek vedle Turnerovy branky.

V nastavení pak střídající Ayhan zblízka doklepl do sítě Bardakciho přihrávku a alespoň trochu zmírnil zklamání tureckých fanoušků z vystoupení jejich týmu na turnaji.

MS ve fotbale 2026
26. 6. 2026 4:00
Konec zápasu
Turecko : USA 3 : 2
(2 : 1)
Góly:
10. A. Güler, 31. O. Kökcü, 90. K. Ayhan
Góly:
3. A. Trusty, 49. S. Berhalter
Sestavy:
U. Cakir - Z. Celik (84. C. Söyüncü), O. Kabak, A. Bardakci, E. Elmali - S. Özcan, O. Kökcü (88. K. Ayhan), O. Aydin (90. M. Müldür), A. Güler, K. Yildiz (84. C. Uzun) - B. Yilmaz (90. I. Kahveci )
Sestavy:
M. Turner - J. Scally (77. A. Freeman), A. Trusty, M. Robinson, M. McKenzie - S. Berhalter, W. McKennie (86. M. Tillman), T. Weah (58. C. Pulisic), G. Reyna (77. S. Dest), B. Aaronson (77. A. Zendejas) - R. Pepi
Náhradníci:
D. Gül, Y. Akgün, C. Uzun, S. Akaydin, I. Kahveci , K. Aktürkoglu, F. Kadioglu, I. Yüksek, A. Bayindir, M. Demiral, M. Müldür, M. Günok, H. Calhanoglu, K. Ayhan, C. Söyüncü
Náhradníci:
M. Tillman, C. Richards, C. Brady, M. Freese, A. Freeman, M. Arfsten, A. Zendejas, T. Adams, S. Dest, A. Robinson, F. Balogun, H. Wright, T. Ream, C. Pulisic
Žluté karty:
Žluté karty:
18. S. Berhalter

Počet diváků: 70 240

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