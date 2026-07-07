USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

Belgičané postoupili do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21.00 SELČ se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
Belgičané šli do vedení už v deváté minutě, kdy si De Ketelaere našel před bránou Raskinovu přihrávku a zaznamenal premiérový gól na šampionátu.
Po půlhodině srovnal tečovanou střelou z přímého kopu Tillman, jenž se podobným způsobem trefil i v úvodním kole vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině. Stal se tak teprve druhým hráčem za posledních 60 let, který na jednom MS skóroval dvakrát z přímého kopu. Dosud se to povedlo pouze Francouzovi Genghinimu v roce 1982.
Radost ale domácím dlouho nevydržela, v 33. minutě udeřil hlavou znovu De Ketelaere. Stejný hráč navíc v 57. minutě obral o míč vyběhnutého Freese a chybu amerického gólmana potrestal střelou do odkryté brány Vanaken.
Pojistku přidal ve třetí minutě nastavení Lukaku, jenž se po další chybě v rozehrávce USA trefil obstřelem k tyči. Třiatřicetiletý kanonýr dal už svůj osmý gól na světovém šampionátu, na tom aktuálním se prosadil potřetí.
Američanům nepomohl ani útočník Balogun, jenž po červené kartě z minulého utkání mohl nastoupit, protože mu FIFA pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku. Odehrál takřka celý zápas, vystřídal až v nastavení.
Spojené státy podlehly Belgii v osmifinále MS stejně jako před 12 lety.
31. M. Tillman
9. C. De Ketelaere, 33. C. De Ketelaere, 57. H. Vanaken, 90. R. Lukaku
M. Freese - A. Freeman, C. Richards, T. Ream - S. Dest (46. G. Reyna), W. McKennie, T. Adams (72. R. Pepi), M. Tillman, A. Robinson (90. M. Arfsten) - F. Balogun (90. H. Wright), C. Pulisic (59. S. Berhalter)
T. Courtois - T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - A. Onana (21. H. Vanaken), Y. Tielemans, L. Trossard (89. A. Saelemaekers), N. Raskin (89. A. Witsel), D. Lukébakio (67. J. Doku) - C. De Ketelaere (67. R. Lukaku)
T. Weah, G. Reyna, H. Wright, J. Scally, B. Aaronson, M. Turner, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie, M. Robinson, R. Pepi
35. W. McKennie, 69. M. Tillman
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