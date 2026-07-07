USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

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  5:27aktualizováno  5:27
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Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Americký brankář Matt Freese lituje chyby v osmifinále mistrovství světa proti...
Americký brankář Matt Freese chybuje v osmifinále mistrovství světa proti...
Belgičan Hans Vanaken slaví trefu v osmifinále mistrovství světa proti USA.
Americký brankář Matt Freese lituje chyby v osmifinále mistrovství světa proti...
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Také pro posledního ze tří pořadatelů skončilo mistrovství světa v osmifinále. Fotbalisté Spojených států v něm nestačili na Belgii, které podlehli 1:4. Dva góly si na straně vítězů připsal De Ketelaere, jenž také asistoval u Vanakenovy trefy. V závěru triumf pečetil Lukaku, za domácí se prosadil Tillman.

Belgičané postoupili do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21.00 SELČ se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.

Belgičané šli do vedení už v deváté minutě, kdy si De Ketelaere našel před bránou Raskinovu přihrávku a zaznamenal premiérový gól na šampionátu.

Belgičan Charles De Ketelaere skóruje proti USA v osmifinále mistrovství světa.

Po půlhodině srovnal tečovanou střelou z přímého kopu Tillman, jenž se podobným způsobem trefil i v úvodním kole vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině. Stal se tak teprve druhým hráčem za posledních 60 let, který na jednom MS skóroval dvakrát z přímého kopu. Dosud se to povedlo pouze Francouzovi Genghinimu v roce 1982.

Radost ale domácím dlouho nevydržela, v 33. minutě udeřil hlavou znovu De Ketelaere. Stejný hráč navíc v 57. minutě obral o míč vyběhnutého Freese a chybu amerického gólmana potrestal střelou do odkryté brány Vanaken.

Americký brankář Matt Freese chybuje v osmifinále mistrovství světa proti Belgii.

Pojistku přidal ve třetí minutě nastavení Lukaku, jenž se po další chybě v rozehrávce USA trefil obstřelem k tyči. Třiatřicetiletý kanonýr dal už svůj osmý gól na světovém šampionátu, na tom aktuálním se prosadil potřetí.

Američanům nepomohl ani útočník Balogun, jenž po červené kartě z minulého utkání mohl nastoupit, protože mu FIFA pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku. Odehrál takřka celý zápas, vystřídal až v nastavení.

Spojené státy podlehly Belgii v osmifinále MS stejně jako před 12 lety.

MS ve fotbale 2026
7. 7. 2026 2:00
Konec zápasu
USA : Belgie 1 : 4
(1 : 2)
Góly:
31. M. Tillman
Góly:
9. C. De Ketelaere, 33. C. De Ketelaere, 57. H. Vanaken, 90. R. Lukaku
Sestavy:
M. Freese - A. Freeman, C. Richards, T. Ream - S. Dest (46. G. Reyna), W. McKennie, T. Adams (72. R. Pepi), M. Tillman, A. Robinson (90. M. Arfsten) - F. Balogun (90. H. Wright), C. Pulisic (59. S. Berhalter)
Sestavy:
T. Courtois - T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - A. Onana (21. H. Vanaken), Y. Tielemans, L. Trossard (89. A. Saelemaekers), N. Raskin (89. A. Witsel), D. Lukébakio (67. J. Doku) - C. De Ketelaere (67. R. Lukaku)
Náhradníci:
T. Weah, G. Reyna, H. Wright, J. Scally, B. Aaronson, M. Turner, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie, M. Robinson, R. Pepi
Náhradníci:
A. Saelemaekers, K. De Bruyne, T. Meunier, A. Witsel, R. Lukaku, H. Vanaken, J. Doku, A. Theate, Z. Debast, S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders
Žluté karty:
35. W. McKennie, 69. M. Tillman
Žluté karty:

Počet diváků: 66 925

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