ONLINE: USA - Bosna, postoupí do osmifinále i třetí z hostitelských zemí?

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  1:13aktualizováno  1:13
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Americký útočník Folarin Balogun (vlevo) a jeho spoluhráč Antonee Robinson slaví gól na MS proti Austrálii. | foto: AP

Kanada a Mexiko už v osmifinále mistrovství světa jsou, co třetí hostitelská země? Fotbalisté Spojených států amerických hrají na úvod vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině, zápas má výkop ve 2.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz narazí na Belgii, která senzačně otočila zápase se Senegalem.

Američané vyhráli svou skupinu, když si poradili s Paraguayí a Austrálií – první místo měli jisté po dvou zápasech, takže je pak nemusela mrzet ani porážka s Tureckem, při níž pošetřili některé opory.

Věří si, že by poprvé od roku 2002 mohli zvítězit v zápase vyřazovací fáze.

To Bosna postoupila při své druhé účasti na mistrovství světa ze skupiny poprvé, třetí místo ve skupině navíc stvrdila až v posledním utkání výhrou nad Katarem (3:1).

Čeká ji druhý zápas proti jedné z hostitelský zemí, na úvod šampionátu remizovala 1:1 s Kanadou.

MS ve fotbale 2026
2. 7. 2026 2:00
USA : Bosna
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