ONLINE: USA - Bosna, postoupí do osmifinále i třetí z hostitelských zemí?

Vítěz narazí na Belgii, která senzačně otočila zápase se Senegalem.
Američané vyhráli svou skupinu, když si poradili s Paraguayí a Austrálií – první místo měli jisté po dvou zápasech, takže je pak nemusela mrzet ani porážka s Tureckem, při níž pošetřili některé opory.
Věří si, že by poprvé od roku 2002 mohli zvítězit v zápase vyřazovací fáze.
To Bosna postoupila při své druhé účasti na mistrovství světa ze skupiny poprvé, třetí místo ve skupině navíc stvrdila až v posledním utkání výhrou nad Katarem (3:1).
Čeká ji druhý zápas proti jedné z hostitelský zemí, na úvod šampionátu remizovala 1:1 s Kanadou.