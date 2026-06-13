USA - Paraguay 4:1, úspěšný vstup do domácího MS, dvakrát se prosadil Balogun

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  7:52aktualizováno  7:52
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Úspěšný vstup do mistrovství světa za sebou mají američtí fotbalisté. Na domácí půdě v Los Angeles si poradili s Paraguayí 4:1, o triumfu rozhodli už v prvním poločase. Nejprve si v 7. minutě vstřelil vlastní gól Bobadilla, poté pálil dvakrát Balogun. Za hosty po změně stran snížil Maurício, v závěru pak ještě skóroval Reyna.
Američan Folarin Balogun slaví se spoluhráči gól proti Paraguayi.

Američan Folarin Balogun slaví se spoluhráči gól proti Paraguayi. | foto: Reuters

Američan Folarin Balogun střílí gól proti Paraguayi.
Američan Christian Pulisic si vede míč v utkání proti Paraguayi.
Maurício z Paraguaye slaví gól proti Američanům.
Trenér Američanů Mauricio Pochettino reaguje v utkání s Paraguayí.
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Ve druhém duelu skupiny D se v neděli od 06.00 SELČ ve Vancouveru utká Austrálie s Tureckem. Výhra Spojených států znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.

Američané od začátku utkání dominovali a už v sedmé minutě šli do vedení. Pulisic přešel přes dva hráče, posunul míč na McKennieho a jeho přihrávku před bránu si srazil do vlastní sítě Bobadilla.

Damian Bobadilla z Paraguaye smutní po vlastním gólu v zápase s USA.

Aktivní Pulisic byl i u další branky v 31. minutě, kdy utekl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Baloguna a ten zakončil technicky k tyči. Útočník Monaka navázal na gól z listopadového přípravného utkání proti Paraguayi, v němž zařídil výhru 2:1.

Další velké šance měli Richards s Tillmanem, domácí se však dočkali až v závěru nastaveného času. Tillman kolmicí vybídl Baloguna, který se nekompromisní ranou do horního rohu stal prvním dvougólovým střelcem šampionátu.

Američan Folarin Balogun střílí gól proti Paraguayi.

Trenér Pochettino si za příznivého stavu o poločasové pauze mohl dovolit vystřídat nejlepšího hráče úvodního dějství Pulisice. Paraguayci se po změně stran přece jen mírně zvedli a při návratu na elitní turnaj po 16 letech se dočkali i branky. V 73. minutě Maurício zužitkoval Encisovu přihrávku a vstřelil premiérový gól v reprezentaci.

Na víc už se Paraguay nezmohla, naopak brankář Gill musel vytáhnout skvělé zákroky proti Tillmanovi a Weahovi. Na Reynův obstřel vnějším nártem z osmé minuty nastavení ale dosáhnout nemohl. USA zdolaly dnešního soupeře počtvrté za sebou.

Trenér Američanů Mauricio Pochettino se pokouší dostat k videu, které zkoumá rozhodčí Danny Makkelie.

Pro Paraguay je vysoká porážka komplikací i vzhledem k novému formátu rozšířeného mistrovství za účasti 48 týmů. Kromě prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze i nejlepších osm mužstev ze třetích míst, podstatné je proto i skóre.

V dalším zápase čeká jihoamerický celek za týden v sobotu Turecko, výkop je naplánován na 5.00 SELČ. USA se utkají v pátek od 21.00 SELČ s Austrálií.

MS ve fotbale 2026
13. 6. 2026 3:00
Konec zápasu
USA : Paraguay 4 : 1
(3 : 0)
Góly:
7. D. Bobadilla (vla.), 31. F. Balogun, 45. F. Balogun, 90. G. Reyna
Góly:
73. Maurício
Sestavy:
M. Freese - S. Dest (72. T. Weah), C. Richards, A. Robinson, T. Ream - A. Freeman, T. Adams, W. McKennie, M. Tillman (82. G. Reyna), C. Pulisic (46. S. Berhalter) - F. Balogun (72. R. Pepi)
Sestavy:
O. Gill - O. Alderete, J. Cáceres (79. G. Velázquez), J. Alonso, G. Gómez - D. Gómez (79. Kaku), M. Almirón (79. R. Sosa), A. Cubas, D. Bobadilla (46. Maurício) - A. Sanabria (62. Á. Arce), J. Enciso
Náhradníci:
M. McKenzie, M. Robinson, R. Pepi, T. Weah, M. Turner, G. Reyna, H. Wright, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, J. Scally, B. Aaronson
Náhradníci:
M. Galarza, Á. Arce, I. Pitta, G. Caballero, R. Sosa, G. Fernández, J. Canale, A. Maidana, G. Olveira, G. Velázquez, G. Ávalos, Kaku, B. Ojeda, Maurício, F. Balbuena
Žluté karty:
59. T. Adams
Žluté karty:
9. J. Cáceres, 53. M. Almirón, 79. D. Gómez, 88. Á. Arce, 90. J. Alonso

Počet diváků: 70 492

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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