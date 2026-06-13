USA - Paraguay 4:1, úspěšný vstup do domácího MS, dvakrát se prosadil Balogun

Ve druhém duelu skupiny D se v neděli od 06.00 SELČ ve Vancouveru utká Austrálie s Tureckem. Výhra Spojených států znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.
Američané od začátku utkání dominovali a už v sedmé minutě šli do vedení. Pulisic přešel přes dva hráče, posunul míč na McKennieho a jeho přihrávku před bránu si srazil do vlastní sítě Bobadilla.
Aktivní Pulisic byl i u další branky v 31. minutě, kdy utekl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Baloguna a ten zakončil technicky k tyči. Útočník Monaka navázal na gól z listopadového přípravného utkání proti Paraguayi, v němž zařídil výhru 2:1.
Další velké šance měli Richards s Tillmanem, domácí se však dočkali až v závěru nastaveného času. Tillman kolmicí vybídl Baloguna, který se nekompromisní ranou do horního rohu stal prvním dvougólovým střelcem šampionátu.
Trenér Pochettino si za příznivého stavu o poločasové pauze mohl dovolit vystřídat nejlepšího hráče úvodního dějství Pulisice. Paraguayci se po změně stran přece jen mírně zvedli a při návratu na elitní turnaj po 16 letech se dočkali i branky. V 73. minutě Maurício zužitkoval Encisovu přihrávku a vstřelil premiérový gól v reprezentaci.
Na víc už se Paraguay nezmohla, naopak brankář Gill musel vytáhnout skvělé zákroky proti Tillmanovi a Weahovi. Na Reynův obstřel vnějším nártem z osmé minuty nastavení ale dosáhnout nemohl. USA zdolaly dnešního soupeře počtvrté za sebou.
Pro Paraguay je vysoká porážka komplikací i vzhledem k novému formátu rozšířeného mistrovství za účasti 48 týmů. Kromě prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze i nejlepších osm mužstev ze třetích míst, podstatné je proto i skóre.
V dalším zápase čeká jihoamerický celek za týden v sobotu Turecko, výkop je naplánován na 5.00 SELČ. USA se utkají v pátek od 21.00 SELČ s Austrálií.
7. D. Bobadilla (vla.), 31. F. Balogun, 45. F. Balogun, 90. G. Reyna
73. Maurício
M. Freese - S. Dest (72. T. Weah), C. Richards, A. Robinson, T. Ream - A. Freeman, T. Adams, W. McKennie, M. Tillman (82. G. Reyna), C. Pulisic (46. S. Berhalter) - F. Balogun (72. R. Pepi)
O. Gill - O. Alderete, J. Cáceres (79. G. Velázquez), J. Alonso, G. Gómez - D. Gómez (79. Kaku), M. Almirón (79. R. Sosa), A. Cubas, D. Bobadilla (46. Maurício) - A. Sanabria (62. Á. Arce), J. Enciso
M. McKenzie, M. Robinson, R. Pepi, T. Weah, M. Turner, G. Reyna, H. Wright, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, J. Scally, B. Aaronson
M. Galarza, Á. Arce, I. Pitta, G. Caballero, R. Sosa, G. Fernández, J. Canale, A. Maidana, G. Olveira, G. Velázquez, G. Ávalos, Kaku, B. Ojeda, Maurício, F. Balbuena
59. T. Adams
9. J. Cáceres, 53. M. Almirón, 79. D. Gómez, 88. Á. Arce, 90. J. Alonso
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