Uzbekistán - Kolumbie 1:3, jasný triumf favorita, rozhodl o něm Díaz

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  7:12aktualizováno  7:12
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Fotbalisté Kolumbie bez větších obtíží zvládli na mistrovství světa dokráčet za vítězstvím 3:1 nad Uzbekistánem. Většinu utkání měli pod kontrolou a když se záložníkovi Fajzullajevovi podařilo srovnat, trvalo jen pár minut, než útočník Díaz vrátil svůj tým do vedení. V závěru nastavení ještě potvrdil vítězství Campaz. Kolumbie tak využila zaváhání Portugalska s DR Kongo a vede skupinu K.
Luis Díaz slaví s kolumbijskými fanoušky trefu do sítě Uzbekistánu.

Luis Díaz slaví s kolumbijskými fanoušky trefu do sítě Uzbekistánu. | foto: Reuters

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Prvenství ve skupině bude hájit ve středu ráno SELČ proti Kongu. Uzbekistán se pokusí získat první body v úterý večer s Portugalskem, které ve svém úvodním utkání na MS s tímto africkým státem jen remizovalo 1:1.

Tímto zápasem skončilo první kolo skupinové fáze šampionátu, druhé začne večerním duelem Česka s JAR v Atlantě v 18 hodin SELČ.

Kolumbie vstoupila do utkání aktivně a proti outsiderovi si vytvořila územní převahu. Jenže najít cestu do dobře organizované obrany, sestavené italským mistrem světa z roku 2006 Fabiem Cannavarem, nebylo jednoduché. O první vážnější pokus Jihoameričanů se v 17. minutě postaral střelou z 25 metrů Arias, ale mířil těsně vedle.

Emotivní oslavy Luise Díaze druhého gólu Kolumbie v duelu s Uzbekistánem.

Asiaté vytvořili na své polovině účinný defenzivní blok a směrem dopředu se osmělovali jen ke sporadickým brejkům, které neměly nárok na efektivní koncovku. To byl i případ pokusu Nasrullajeva, s nímž si obrana Kolumbie ve 30. minutě bez problémů poradila.

Na druhé straně mohl otevřít skóre Luis Díaz, ale po průniku do šestnáctky trefila hvězda Bayernu Mnichov jen tyč. Právě Díaz našel ve 40. minutě recept na obranu Uzbekistánu. Krásným pasem z hloubi pole vysunul na hrot obránce Muňoze, který zvoleje prostřelil Jusupova a otevřel skóre.

Po přestávce Uzbeci zvýšili své útočné úsilí a prakticky první vážnější akci přetavili ve vyrovnávací gól. Po rychlém průniku středem hřiště a střele Šomurodova brankář Vargas míč jen vyrazil před sebe a Fajzullajev jej doklepl do sítě.

Utkir Jusupov se marně otáčí za míčem, který do jeho brány vyslal Daniel Muñoz.

Kolumbijci si ale vedení vzali brzy zpět. Puerta vyslal do brejku Diáze, který při svém premiérovém startu na světovém šampionátu prostřelil nepříliš jistého Jusupova.

Uzbekistán musel hru více otevřít, což se mu lepším pohybem a aktivitou snažili Jihoameričané ztížit. Asiaté si v závěru vytvořili několik slibnějších příležitostí. Největší z nich zahodil v 90. minutě Mozgovoj, ale minul. Razítko na výhru dali střídající kolumbijští hráči. Po centru Hernándeze se hlavou prosadil Campaz. První vzájemný souboj reprezentací obou zemí tak skončil vítězstvím finalisty jihoamerického šampionátu z roku 2024.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 4:00
Konec zápasu
Uzbekistán : Kolumbie 1 : 3
(0 : 1)
Góly:
60. A. Fajzullajev
Góly:
40. D. Muñoz, 65. L. Díaz, 90. J. Campaz
Sestavy:
U. Jusupov - A. Abdullajev, A. Chusanov, R. Ašurmatov (77. D. Urozov) - Š. Nasrullajev (46. F. Sajfijev), O. Šukurov, A. Mozgovoj, B. Karimov - O. Urunov (46. D. Chamdamov), A. Fajzullajev (77. A. Amonov), E. Šomurodov (90. I. Sergejev)
Sestavy:
C. Vargas - D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica - J. Lerma, G. Puerta (80. R. Ríos), J. Arias (90. K. Castaño), J. Rodríguez (72. J. Campaz), L. Díaz (90. A. Gómez) - L. Suárez (80. C. Hernández)
Náhradníci:
D. Chamdamov, A. Němatov, I. Sergejev, A. Amonov, A. Ganijev, B. Jergašev, O. Hamrobekov, C. Alidžonov, D. Iskanderov, Š. Jesanov, F. Sajfijev, U. Ješmurodov, D. Urozov, A. Ulmasalijev, R. Džijanov
Náhradníci:
Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Campaz, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero, Y. Mina
Žluté karty:
34. A. Chusanov
Žluté karty:
7. J. Mojica

Počet diváků: 80 824

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