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Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupíla do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. Na snímku kanadská zpěvačka Alessia Cara. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupíla do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. Kanadský zpěvák Michael Buble. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Domácí hymnu zazpívala proslulá Alanis Morissette, držitelka sedmi cen Grammy. (12. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupíla do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Na hrací ploše vystoupila zpěvačka Katy Perry. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Na hrací ploše vystoupila zpěvačka Katy Perry. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters