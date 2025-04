Pozvánky pro všechny! Slavíme sto let. FIFA obdržela návrh na rozšíření MS na 64 týmů

Světový šampionát v roce 2030 bude hostit Maroko společně se Španělskem a Portugalskem. Úvodní tři zápasy turnaje se však odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, kde se v roce 1930 uskutečnilo první mistrovství světa.

A právě kvůli stoletému výročí Domínguez navrhnul turnaj rozšířit. „Jde výjimečnou událost. Sto let slavíte jen jednou,“ citovala funkcionáře agentura AP. „Všechny země by tak dostaly šanci si na turnaji zahrát a nikdo by oslavu nepřišel,“ dodal.

Na mistrovství světa v roce 2022 v Kataru startovalo 32 reprezentací. Nejbližší šampionát se uskuteční v příštím roce v Kanadě, Mexiku a USA a poprvé se ho zúčastní 48 týmů.

Pokud by FIFA Domínguezův návrh schválila, počet zápasů na turnaji by narostl na 128. V letech 1998 až 2022 se na šampionátech hrálo 64 zápasů, za rok to bude 104.