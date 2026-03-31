Švédsko a Turecko vybojovaly účast na MS, oslabená Itálie hraje prodloužení

Autor:
  23:18aktualizováno  23:18
Fotbalisté Švédska ve finále play off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Zápasy Česko - Dánsko a Bosna a Hercegovina - Itálie dospěly za stavu 1:1 do prodloužení.
Fotbalisté Švédska oslavují branku Viktora Gyökerese. | foto: Reuters

Mistrovství světa bude po dnešním konci evropské baráže znát 46 ze 48 účastníků. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.

Polsko v souboji dvou tradičních účastníků závěrečných turnajů dvakrát dokázalo smazat ztrátu. Na Elangův úvodní gól odpověděl tečovanou střelou Zalewski a po Lagerbielkeově hlavičce opět srovnal po změně stran Šwiderski. V 88. minutě se ale po velkém závaru před bránou dostal k dorážce Gyökeres a poslal Švédy na šampionát. Kanonýr Arsenalu navázal na hattrick ze semifinálového duelu proti Ukrajině.

Na Seveřany, kteří na minulém mistrovství světa chyběli, čeká na tom letošním skupina F. Za soupeře budou mít Japonsko, Nizozemsko a Tunisko.

Utkání Kosovo - Turecko rozhodla jediná trefa, v 53. minutě Aktürkoglu usměrnil do sítě Kökcüovu nedůraznou střelu. Turci se představí mezi elitou poprvé od roku 2002, kdy získali na šampionátu v Koreji a Japonsku bronzové medaile. Ve skupině D se utkají s USA, Austrálií a Paraguayí. Kosovo na premiérovou účast na velkém turnaji nedosáhlo.

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Švédsko Švédsko : Polsko Polsko 3:2 (2:1)
Góly:
20. Elanga
44. Lagerbielke
88. Gyökeres
Góly:
33. Zalewski
55. Świderski
Sestavy:
Nordfeldt – Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Elanga (69. Bergvall), Ayari (90+2. Svanberg), Karlström (69. Zeneli), Nygren (81. Lundgren) – Gyökeres.
Sestavy:
Grabara – Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash (90+1. Grosicki), Zalewski (90+2. Piątek), Zieliński, Szymański, Kamiński – Świderski (63. Pietuszewski), Lewandowski (C).
Náhradníci:
Törnqvist, Ellborg – Eriksson, Swedberg, Nilsson, Stroud, Larsson, Ali.
Náhradníci:
Kochalski, Drągowski – Kędziora, Slisz, Moder, Ziółkowski, Rózga, Bereszyński, Skóraś.
Žluté karty:
62. Karlström, 77. Bergvall
Žluté karty:
43. Kiwior, 65. Pietuszewski, 90+4. Piątek

Rozhodčí: Vinčić (SLO) – Klančnik (SLO), Kovačić (SLO)

Počet diváků: 49627

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Kosovo Kosovo : Turecko Turecko 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
53. Aktürkoğlu
Sestavy:
Murić – Dellova, Hajrizi, Hajdari (80. Aliti), Gallapeni – Vojvoda (71. Žegrova), Hodža (90+1. Rrahmani), Rexhbeçaj (80. Rašica), Muslija – Asllani, Muriqi /C/.
Sestavy:
Çakır – Çelik (89. Müldür), Kadıoğlu, Bardakcı, Kabak – Yüksek, Çalhanoğlu /C/ (83. Elmalı) – Kökçü, Güler (83. Özcan), Yıldız (89. Gül) – Aktürkoğlu (68. Yılmaz).
Náhradníci:
Bekaj, Saipi – Hadergjonaj, I. Krasniqi, Beriša, E. Krasniqi, Emërllahu, Zabërgja.
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Akaydin, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan.
Žluté karty:
45+1. Hajdari, 83. Muslija, 90+1. Rashica
Žluté karty:
45+1. Aktürkoğlu, 55. Yüksek, 64. Çalhanoğlu, 70. Çelik, 90. Çakır

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)

Počet diváků: 13980

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
zápas probíhá
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Itálie Itálie 1:1 (0:1)
Góly:
79. Tabaković
Góly:
15. Kean
Sestavy:
Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac (46. Alajbegović) – Bajraktarević, Šunjić (46. Tahirović), Bašić (72. Tabaković), Memić (72. Burnić) – Demirović (115. Hadžiahmetović), Džeko (C).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano (46. Palestra), Barella (85. Frattesi), Locatelli (71. Cristante), Tonali, Dimarco (91. Spinazzola) – Kean (71. Esposito), Retegui (44. Gatti).
Náhradníci:
Hadžikić, Zlomislić – Baždar, Čelik, Gigović, Mujakić, Radeljić.
Náhradníci:
Carnesecchi, Meret – Buongiorno, Scalvini, Pisilli, Raspadori.
Žluté karty:
53. Tahirović, 102. Muharemović, 114. Katić
Žluté karty:
81. Donnarumma, 120+1. Frattesi
Červené karty:
Červené karty:
41. Bastoni

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

Kvalifikace mistrovství Evropy do 19 let
31. 3. 2026 14:00
Dánsko Dánsko : Česko Česko 2:1 (0:1)
Góly:
61. Højer
80. Ambaek
Góly:
31. Dvořáček
Sestavy:
Breum-Harild – Gustafsen (C), Søndergaard, Schjøtt, Elkjaer – Martin (61. Emefile), Heyde, Højer (61. Johannesen) – Rasmussen (61. Møller), Ambaek (90. Gøthler), Hyseni (83. Stüker).
Sestavy:
Šilhavý – Řeháček (C), Siegl, Míček, Palivec (83. Kroupa) – Frýdl, Sochůrek (46. Moudrý) – Dvořáček (83. Belžík), Panoš (74. Hellebrand), Kolářík (61. Sosna) – Buffon.
Náhradníci:
Pedersen – Møller, Stüker, Vest, Gøthler, Emefile, Laerke, Johannesen, Bonde.
Náhradníci:
Bašta – Slončík, Moudrý, Kolísek, Kroupa, Belžík, Sosna, Hellebrand.
Žluté karty:
70. Elkjaer, 76. Johannesen
Žluté karty:

Rozhodčí: Gonçalves – Martins (POR), Čigogidze (GRU)

