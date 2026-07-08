Běžecká velmoc. Češi na MS vládnou rychlostním průměrům, lítal hlavně Sojka

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  17:42aktualizováno  17:42
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Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.

Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale. | foto: Matias DelacroixAP

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Čeští fotbalisté jsou i po uzavření osmifinálové fáze mistrovství světa, které se po konci ve skupině neúčastní, týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka mezi jednotlivci figuruje na druhém místě za Giovannim Reynou ze Spojených států amerických.

A další statistiky? Nejvíce střel zatím vyslal lídr tabulky kanonýrů Argentinec Lionel Messi, nejvíce faulů se zase dopustil paraguayský záložník Andrés Cubas.

Český tým hrou příliš nezaujal, jeho průměrná rychlost ale převyšuje všech 47 dalších účastnických zemí. Čechům statistici FIFA v průměru naměřili hodnotu 6,33 kilometru v hodině. Na druhém místě figuruje Německo s 6,29, následují Belgie a USA. Nejpomalejší jsou Kolumbijci s průměrnou rychlostí 5,63 km/h.

Ve stejné statistice mezi hráči se blýskl Sojka, plzeňský univerzál se průměrně pohyboval na trávníku rychlostí 8,04 km/h. Lépe na tom byl jen Američan Reyna, a to o dvě setiny. Pozici druhého nejlepšího Čecha drží na děleném 33. místě Michal Sadílek (7,16), třetí pak je další záložník Tomáš Souček na celkové 49. příčce (7,02).

David Zima (vlevo) a Tomáš Souček po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Ofenzivním statistikám mezi jednotlivci kraluje Messi. Devětatřicetiletý argentinský kapitán vede s osmi góly tabulku kanonýrů s náskokem jedné trefy na Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda.

Messi zároveň vyslal nejvíce střel i pokusů na branku, mezi tyče mířil osmnáctkrát. V položce očekávaných gólů má lídr argentinského týmu hodnotu 5,65, ve svých šancích je tedy velmi efektivní, přestože na turnaji už neproměnil dvě penalty. Statistice gólových přihrávek vévodí Francouz Michael Olise s pěti asistencemi.

Mezi týmy zatím zaznamenala nejvíce střel Belgie (107), následují Kolumbie (94) a Španělsko (93). Argentincům patří s 76 pokusy až sedmé místo. V počtu pokusů mezi tyče jsou ale obhájci zlata druzí za Francií. Český celek vyprodukoval 34 střel, což ho řadí na 33. příčku. Mezi tyče se trefil osmkrát a vytěžil z toho dvě branky. Méně gólů si připsalo pouze pět mužstev. Lídři pořadí Argentina s Francií zatím dali 14 branek.

Nejvíce faulujícím mužem turnaje je Paraguayec Cubas, kterému sudí odpískali 14 faulů.

Australan Connor Metcalfe (vlevo) a Andres Cubas z Paraguaye v souboji o míč

Třináctkrát si v rozporu s pravidly pomohl Němec Aleksandar Pavlovic. Z Čechů posbírali nejvíce nedovolených zákroků kapitán Ladislav Krejčí a další stoper Robin Hranáč (oba šest).

Mezi týmy má dosud nejvíce faulů Kanada, a to 72. Výběr javorového listu inkasoval 11 žlutých karet, hůře je na tom pouze Egypt s 12. Jihoafrická republika a Katar měly dva vyloučené hráče, obě země přitom jen v jednom utkání.

Nejvíce zákroků si zatím připsal paraguayský gólman Orlando Gill, šestadvacetiletý brankář zasáhl v 28 případech. Eloy Room z Curacaa zlikvidoval 21 střel. Český gólman Matěj Kovář zaznamenal ve třech zápasech skupiny 11 úspěšných zákroků.

Nejvíce přihrávek má na kontě španělský záložník Rodri (526), mezi týmy stejné statistice i vzhledem k jednomu odehranému prodloužení kralují Argentinci. Dosud největším „maratoncem“ je belgický záložník Youri Tielemans, který na šampionátu zdolal vzdálenost už téměř 62 kilometrů. Nejlepším z Čechů je bek Vladimír Coufal s více než 34 kilometry.

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