MS ve fotbale 2026: Kde sledovat druhý zápas české reprezentace

Kristýna Polášková
  8:02
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Česká fotbalová reprezentace se ve druhém vystoupení v základní skupině A utká s Jihoafrickou republikou. Oba týmy v úvodních zápasech mistrovství světa nezískaly ani bod, což vzhledem k vývoji tabulky zvyšuje důležitost tohoto vzájemného střetnutí pro zachování šancí na postup do vyřazovací fáze. Kde sledovat přímý přenos zápasu Česko - Jihoafrická republika živě, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí oba soupeře?

Český záložník Pavel Šulc se raduje z vedoucího gólu v zápase proti Gruzii. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Česko – JAR?

Utkání základní skupiny A se odehraje ve čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 středoevropského času. Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.

ČR – JAR

  • Datum a čas: čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 (SELČ)
  • Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Tori Pensová (USA)

Zápas přinese také jeden historický zápis. Jako hlavní rozhodčí ho bude řídit Američanka Tori Pensová, která se stane teprve druhou ženou v historii, jež jako hlavní sudí povede utkání na mužském mistrovství světa (po Stéphanii Frappartové v roce 2022). Asistovat jí budou krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová, čtvrtým rozhodčím u laviček bude Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nového Zélandu.

Dojde v sestavě Česka ke změnám?

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v úvodním zápase turnaje neudrželi vedení a prohráli s Jižní Koreou 1:2. Skóre sice v 59. minutě otevřel hlavičkou obránce Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala, soupeř však dokázal stav otočit. Českému týmu nejdříve nebyl pro ofsajd uznán gól Tomáše Součka, o chvíli později pak v 80. minutě rozhodl o výhře asijského týmu Oh Hyeon-gyu.

Předpokládaná sestava Česka

Kovář – Hranáč, Chaloupek, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka, Zelený – Šulc, Provod – Schick

Poslední zápasy Česka před a na MS 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
12. červnaJižní Korea – Česko2:1MS ve fotbale (Skupina A)
5. červnaČesko – Guatemala3:1Přátelský zápas
31. květnaČesko – Kosovo2:1Přátelský zápas

Jihoafrická republika bez dvou vyloučených

Jihoafrická republika, vedená belgickým trenérem Hugem Broosem, vstoupila do šampionátu porážkou 0:2 s hostitelským Mexikem. Výkon týmu výrazně ovlivnila dvě vyloučení. Záložník Sphephelo Sithole nejprve chyboval před prvním inkasovaným gólem a ve 49. minutě byl po faulu vyloučen. V závěru zápasu pak obdržel červenou kartu za hrubé chování také Themba Zwane. Oba tito hráči tak kvůli disciplinárnímu trestu proti Česku nenastoupí.

MS ve fotbale v televizi: Kde a kdy sledovat zápasy v USA, Kanadě a Mexiku

Jihoafrický výběr aktuálně čeká na vítězství již šest zápasů. Kostru týmu tvoří převážně fotbalisté z domácích klubů Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Mezi nejzkušenější osobnosti patří brankář Ronwen Williams (62 startů) a záložník Teboho Mokoena (9 gólů v 51 zápasech).

Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky

Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Adams, Mbatha – Appollis, Mokoena, Moremi – Foster

Poslední zápasy JAR před a na MS 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
11. červnaMexiko – Jihoafrická republika2:0MS ve fotbale (Skupina A)
6. červnaJamajka – Jihoafrická republika1:1Přátelský zápas
29. květnaJihoafrická republika – Nikaragua0:0Přátelský zápas
31. březnaJihoafrická republika – Panama1:2Přátelský zápas
27. březnaJihoafrická republika – Panama1:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy Česko vs. Jihoafrická republika

Národní týmy těchto dvou zemí se v samostatné historii střetly pouze jednou. Na Poháru konfederací FIFA v roce 1997 skončilo jejich vzájemné utkání remízou 2:2. Tento výsledek z doby před téměř třemi dekádami však nemá pro současný duel v Atlantě žádnou vypovídající hodnotu, jelikož se oba kádry personálně kompletně proměnily.

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