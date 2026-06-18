Kdy a kde sledovat zápas Česko – JAR?
Utkání základní skupiny A se odehraje ve čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 středoevropského času. Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.
ČR – JAR
Zápas přinese také jeden historický zápis. Jako hlavní rozhodčí ho bude řídit Američanka Tori Pensová, která se stane teprve druhou ženou v historii, jež jako hlavní sudí povede utkání na mužském mistrovství světa (po Stéphanii Frappartové v roce 2022). Asistovat jí budou krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová, čtvrtým rozhodčím u laviček bude Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nového Zélandu.
Dojde v sestavě Česka ke změnám?
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v úvodním zápase turnaje neudrželi vedení a prohráli s Jižní Koreou 1:2. Skóre sice v 59. minutě otevřel hlavičkou obránce Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala, soupeř však dokázal stav otočit. Českému týmu nejdříve nebyl pro ofsajd uznán gól Tomáše Součka, o chvíli později pak v 80. minutě rozhodl o výhře asijského týmu Oh Hyeon-gyu.
Předpokládaná sestava Česka
Kovář – Hranáč, Chaloupek, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka, Zelený – Šulc, Provod – Schick
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|12. června
|Jižní Korea – Česko
|2:1
|MS ve fotbale (Skupina A)
|5. června
|Česko – Guatemala
|3:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Česko – Kosovo
|2:1
|Přátelský zápas
Jihoafrická republika bez dvou vyloučených
Jihoafrická republika, vedená belgickým trenérem Hugem Broosem, vstoupila do šampionátu porážkou 0:2 s hostitelským Mexikem. Výkon týmu výrazně ovlivnila dvě vyloučení. Záložník Sphephelo Sithole nejprve chyboval před prvním inkasovaným gólem a ve 49. minutě byl po faulu vyloučen. V závěru zápasu pak obdržel červenou kartu za hrubé chování také Themba Zwane. Oba tito hráči tak kvůli disciplinárnímu trestu proti Česku nenastoupí.
|
MS ve fotbale v televizi: Kde a kdy sledovat zápasy v USA, Kanadě a Mexiku
Jihoafrický výběr aktuálně čeká na vítězství již šest zápasů. Kostru týmu tvoří převážně fotbalisté z domácích klubů Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Mezi nejzkušenější osobnosti patří brankář Ronwen Williams (62 startů) a záložník Teboho Mokoena (9 gólů v 51 zápasech).
Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky
Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Adams, Mbatha – Appollis, Mokoena, Moremi – Foster
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|11. června
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina A)
|6. června
|Jamajka – Jihoafrická republika
|1:1
|Přátelský zápas
|29. května
|Jihoafrická republika – Nikaragua
|0:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:2
|Přátelský zápas
|27. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy Česko vs. Jihoafrická republika
Národní týmy těchto dvou zemí se v samostatné historii střetly pouze jednou. Na Poháru konfederací FIFA v roce 1997 skončilo jejich vzájemné utkání remízou 2:2. Tento výsledek z doby před téměř třemi dekádami však nemá pro současný duel v Atlantě žádnou vypovídající hodnotu, jelikož se oba kádry personálně kompletně proměnily.
Kurzy Česko - JAR na MS 2026
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje v tomto střetnutí český výběr. Bookmakeři Synot Tipu nabízí kromě standardních předzápasových příležitostí také širokou škálu LIVE sázek přímo v průběhu utkání, včetně sázek na střelce gólů, počet střel nebo rohové kopy.