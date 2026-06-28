ONLINE: JAR - Kanada 0:0, hostitel nedal dvě obří šance, pak marně žádá o penaltu

Kanada odehrála všechny své skupinové zápasy doma, v tom posledním ale prohrála se Švýcarskem (1:2), a tak se musela stěhovat do Spojených států – kdyby skončila první, nastoupila by ve Vancouveru.
Vyřazovací fázi hraje vůbec poprvé v historii, na svých předchozích dvou šampionátech dokonce nezískala v šesti zápasech ani jeden bod – teď nasbírala čtyři a kolo před koncem měla jistý postup.
Čtyři body získala také Jihoafrická republika, která remizovala 1:1 s českou reprezentací, pak nečekaně porazila Jižní Koreu 1:0, čímž si zajistila druhé místo.
Narazí mimochodem na druhého ze tří pořadatelů, ve skupině měla také Mexiko, s nímž padla v zahajovacím zápase celého turnaje 0:2. Stejně jako Kanadu ji čeká první vyřazovací zápas na mistrovství světa v historii.
Obě země se v soutěžním zápase utkávají poprvé.
R. Williams - K. Mudau, I. Okon, M. Mbokazi, A. Modiba - T. Mokoena, Y. Sithole, T. Maseko, R. Mofokeng (46. T. Mbatha), O. Appollis - E. Makgopa
M. Crépeau - A. Johnston, D. Cornelius, M. Bombito, R. Laryea - S. Eustáquio, L. Millar, N. Saliba - J. David, T. Oluwaseyi, T. Buchanan
J. Adams, L. Foster, N. Sibisi, R. Goss, I. Rayners, O. Makhanya, S. Chaine, T. Matuludi, K. Ndamane, K. Sebelebele, B. Cross, T. Mbatha, T. Moremi, S. Kabini
D. St. Clair, J. Waterman, C. Larin, J. Osorio, A. Davies, P. David, A. Jones, O. Goodman, N. Sigur, L. De Fougerolles, A. Ahmed, M. Choinière, J. Shaffelburg, J. Nelson
54. N. Saliba