ONLINE: JAR - Kanada 0:0, hostitel nedal dvě obří šance, pak marně žádá o penaltu

Autor: ,
  20:10aktualizováno  21:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jihoafrický obránce Aubrey Modiba vykopává balon z brankové čáry v utkání s...

Jihoafrický obránce Aubrey Modiba vykopává balon z brankové čáry v utkání s Kanadou. | foto: Reuters

Kanadští fotbalisté reklamují v utkání s Jihoafrickou republikou penaltu.
Kanadští fotbalisté po zahozené šanci v utkání s Jihoafrickou republikou.
Jihoafrický obránce Aubrey Modiba (vlevo) vykopává balon z brankové čáry v...
Jihoafrický záložník Sphephelo Sithole si zpracovává míč.
15 fotografií
První zápas vyřazovací fáze mistrovství světa je tady. V Los Angeles ho obstarají fotbalisté Kanady, jedné z hostitelských zemí, a Jihoafrické republiky. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Kanada odehrála všechny své skupinové zápasy doma, v tom posledním ale prohrála se Švýcarskem (1:2), a tak se musela stěhovat do Spojených států – kdyby skončila první, nastoupila by ve Vancouveru.

Vyřazovací fázi hraje vůbec poprvé v historii, na svých předchozích dvou šampionátech dokonce nezískala v šesti zápasech ani jeden bod – teď nasbírala čtyři a kolo před koncem měla jistý postup.

Čtyři body získala také Jihoafrická republika, která remizovala 1:1 s českou reprezentací, pak nečekaně porazila Jižní Koreu 1:0, čímž si zajistila druhé místo.

Narazí mimochodem na druhého ze tří pořadatelů, ve skupině měla také Mexiko, s nímž padla v zahajovacím zápase celého turnaje 0:2. Stejně jako Kanadu ji čeká první vyřazovací zápas na mistrovství světa v historii.

Obě země se v soutěžním zápase utkávají poprvé.

MS ve fotbale 2026
28. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Jihoafrická republika : Kanada 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
R. Williams - K. Mudau, I. Okon, M. Mbokazi, A. Modiba - T. Mokoena, Y. Sithole, T. Maseko, R. Mofokeng (46. T. Mbatha), O. Appollis - E. Makgopa
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, D. Cornelius, M. Bombito, R. Laryea - S. Eustáquio, L. Millar, N. Saliba - J. David, T. Oluwaseyi, T. Buchanan
Náhradníci:
J. Adams, L. Foster, N. Sibisi, R. Goss, I. Rayners, O. Makhanya, S. Chaine, T. Matuludi, K. Ndamane, K. Sebelebele, B. Cross, T. Mbatha, T. Moremi, S. Kabini
Náhradníci:
D. St. Clair, J. Waterman, C. Larin, J. Osorio, A. Davies, P. David, A. Jones, O. Goodman, N. Sigur, L. De Fougerolles, A. Ahmed, M. Choinière, J. Shaffelburg, J. Nelson
Žluté karty:
Žluté karty:
54. N. Saliba
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.