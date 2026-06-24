Kolumbie - DR Kongo 1:0, favorit postupuje dál, výhru vystřelil Muňoz

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  7:06aktualizováno  7:06
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Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo. | foto: AP

Brankář DR Kongo Lionel Mpasi skáče po míči v zápase na mistrovství světa proti...
Daniel Muňoz z Kolumbie slaví na mistrovství světa proti DR Kongo gól, který...
Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Kolumbií a DR Kongo.
Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Kolumbií a DR Kongo.
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Na úvod mistrovství světa porazili Uzbekistán, teď na to kolumbijští fotbalisté navázali výhrou 1:0 proti Demokratické republice Kongo. Jediný gól zápasu vstřelil ve druhé půli Daniel Muňoz, jenž se prosadil i na začátku utkání, trefa ale kvůli ofsajdu neplatila. Kolumbie se šesti body vede skupinu K a má jistý postup.

V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině s Portugalskem a Kongo, které má na kontě jeden bod za remízu s týmem Cristiana Ronalda, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem. Oba zápasy se hrají v neděli v 1:30 SELČ.

Tímto zápasem skončilo druhé kolo základních skupin, závěrečné začne večer nejprve ve skupině B, tři hodiny po půlnoci pak odehraje v Mexiku proti domácím svůj zápas česká reprezentace.

Zápas začal velmi svižně, na tvrdou střelu Konžana Kayembeho odpověděl velkou šancí Muňoz, ale zblízka minul. V 6. minutě dopravil tento obránce míč do sítě, ale radost vzal Kolumbijcům velmi těsný ofsajd.

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví gól na mistrovství světa proti DR Kongo.

Jihoameričané diktovali tempo hry, obrana Konga hledala půdu pod nohama a musela odvracet nebezpečné centry a čelit mnoha střelám v podání Rodrigueze, Díaze či Suáreze.

Z místy až drtivého tlaku se africký celek vymanil v závěru prvního poločasu, soupeřovu branku ale vážněji neohrozil, pár centrů do šestnáctky nemělo nárok na gólový úspěch.

V 50. minutě se do velké šance dostal Luis Díaz, ale Mpasiho v brance Konga z úhlu nepřekonal. Potvrdil tím opět narůstající tlak Kolumbijců, kterému však chyběla finální přihrávka a přesnější koncovka.

Brankář DR Kongo Lionel Mpasi skáče po míči v zápase na mistrovství světa proti Kolumbii.

Duel už neměl takový spád a grády jako v prvním poločase, Kongo usilovně bránilo svoje pokutové území a zahrozilo s opravdu jen sporadických protiútoků.

Kolumbie se dočkala kýženého gólu v 76. minutě, kdy střela Muňoze z rohu šestnáctky s malou tečí Kapuadiho skončila v síti. Na tahu bylo Kongo, jenže k závěrečnému náporu se nedostalo, čemuž zamezila aktivní hra Kolumbijců, kteří mohli své vedení navýšit, ale uhájení těsného vítězství jim stačilo.

MS ve fotbale 2026
24. 6. 2026 4:00
Konec zápasu
Kolumbie : DR Kongo 1 : 0
(0 : 0)
Góly:
76. D. Muňoz
Góly:
Sestavy:
C. Vargas - D. Muňoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica - J. Lerma, G. Puerta, J. Arias (77. R. Ríos), J. Rodríguez (58. J. Quintero), L. Díaz - L. Suárez (58. J. Córdoba)
Sestavy:
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, S. Kapuadi, A. Masuaku (71. J. Kayembe) - N. Mukau (46. N. Sadiki), S. Moutoussamy (82. N. Mbuku), E. Kayembe (71. C. Pickel) - C. Bakambu (57. S. Banza), Y. Wissa
Náhradníci:
Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Carrascal, R. Ríos, J. Campaz, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero
Náhradníci:
C. Pickel, J. Kayembe, G. Kalulu, N. Sadiki, D. Batubinsika, G. Kakuta, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Fayulu, T. Bongonda, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga
Žluté karty:
56. J. Lucumí, 90. J. Lerma
Žluté karty:
90. C. Pickel

Počet diváků: 45 358

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Kolumbie - DR Kongo 1:0, favorit postupuje dál, výhru vystřelil Muňoz

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

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