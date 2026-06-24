Kolumbie - DR Kongo 1:0, favorit postupuje dál, výhru vystřelil Muňoz

V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině s Portugalskem a Kongo, které má na kontě jeden bod za remízu s týmem Cristiana Ronalda, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem. Oba zápasy se hrají v neděli v 1:30 SELČ.
Tímto zápasem skončilo druhé kolo základních skupin, závěrečné začne večer nejprve ve skupině B, tři hodiny po půlnoci pak odehraje v Mexiku proti domácím svůj zápas česká reprezentace.
Zápas začal velmi svižně, na tvrdou střelu Konžana Kayembeho odpověděl velkou šancí Muňoz, ale zblízka minul. V 6. minutě dopravil tento obránce míč do sítě, ale radost vzal Kolumbijcům velmi těsný ofsajd.
Jihoameričané diktovali tempo hry, obrana Konga hledala půdu pod nohama a musela odvracet nebezpečné centry a čelit mnoha střelám v podání Rodrigueze, Díaze či Suáreze.
Z místy až drtivého tlaku se africký celek vymanil v závěru prvního poločasu, soupeřovu branku ale vážněji neohrozil, pár centrů do šestnáctky nemělo nárok na gólový úspěch.
V 50. minutě se do velké šance dostal Luis Díaz, ale Mpasiho v brance Konga z úhlu nepřekonal. Potvrdil tím opět narůstající tlak Kolumbijců, kterému však chyběla finální přihrávka a přesnější koncovka.
Duel už neměl takový spád a grády jako v prvním poločase, Kongo usilovně bránilo svoje pokutové území a zahrozilo s opravdu jen sporadických protiútoků.
Kolumbie se dočkala kýženého gólu v 76. minutě, kdy střela Muňoze z rohu šestnáctky s malou tečí Kapuadiho skončila v síti. Na tahu bylo Kongo, jenže k závěrečnému náporu se nedostalo, čemuž zamezila aktivní hra Kolumbijců, kteří mohli své vedení navýšit, ale uhájení těsného vítězství jim stačilo.
76. D. Muňoz
C. Vargas - D. Muňoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica - J. Lerma, G. Puerta, J. Arias (77. R. Ríos), J. Rodríguez (58. J. Quintero), L. Díaz - L. Suárez (58. J. Córdoba)
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, S. Kapuadi, A. Masuaku (71. J. Kayembe) - N. Mukau (46. N. Sadiki), S. Moutoussamy (82. N. Mbuku), E. Kayembe (71. C. Pickel) - C. Bakambu (57. S. Banza), Y. Wissa
Á. Montero, C. Hernández, D. Machado, J. Córdoba, J. Carrascal, R. Ríos, J. Campaz, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero
C. Pickel, J. Kayembe, G. Kalulu, N. Sadiki, D. Batubinsika, G. Kakuta, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Fayulu, T. Bongonda, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga
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