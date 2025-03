Snowboarding ONLINE: Ledecká ovládla kvalifikaci, na MS bojuje o medaili

Obě Češky figurují v opačných polovinách šestnáctičlenného pavouka, potkat se tedy mohou až ve finále, nebo v souboji o třetí místo.

Ledecká se na snowboardový šampionát vrátila po osmi letech a v kvalifikačních jízdách ukázala, že přijela ve skvělé formě. Byla jasně nejrychlejší v červené i modré dráze a ve vyřazovacích jízdách útočí na svůj třetí světový titul na snowboardu.

ONLINE: Vyřazovací jízdy paralelního obřího slalomu Závod MS ve snowboardingu sledujte podrobně.

V této sezoně může ukořistit medaile na MS v obou svých sportech, v únoru byla bronzová ve sjezdu na lyžařském MS v Saalbachu.

Pokud by uspěla i na snowboardu, zapsala by se do historie. Podle mezinárodní federace FIS zatím nikdo nedokázal získat medaile ve dvou zimních sportech během jedné sezony.

S přehledem postoupila mezi nejlepších šestnáct také Maděrová, která se před MS blýskla třetím místem na Světovém poháru ve Winterbergu.

V kvalifikaci byla po prvním kole dokonce třetí, ale v modré dráze zajela až osmnáctý čas a propadla se na sedmou příčku. Byla o 4,68 sekundy pomalejší než Ledecká.

Zuzana Maděrová v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.

Zbývající dvě české reprezentantky v kvalifikaci vypadly. Adéla Keclíková obsadila 21. místo, Klára Šonková byla třicátá. Překvapivě neuspěla ani jedna ze spolufavoritek, druhá žena celkového hodnocení SP Ramona Theresia Hofmeisterová. Německá snowboardistka, která má z MS dvě medaile, pokazila první jízdu a ve druhé se dokázala vyšplhat jen na 20. místo.

Z českých mužů si vedl nejlépe Kryštof Minárik, který obsadil 29. místo. Od postupu ho dělilo více než šest sekund. Adam Počinek se zařadil na 35. pozici, Filip Mareš byl o čtyři místa za ním.