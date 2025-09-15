- Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, hrát bude ještě s Brazílií a Čínou.
- Se soupeři se Česko utká v Mall of Asia Arena (kapacita 20 000 diváků) v Pasay City. Ostatní zápasy se uskuteční v Araneta Coliseum (kapacita 14 429 diváků) v Quezon City.
- Naposledy Česko hrálo na MS v roce 2010, kdy desátým místem vybojovalo nejlepší výsledek od rozpadu federace.
- Poprvé v historii startuje na mistrovství světa 32 týmů.
- Poslední šampionát ovládli v roce 2022 Italové, když ve finále zdolali Polsko 3:1.
Program českých volejbalistů na MS 2025:
|Datum
|Skupina
|Soupeř
|Čas
|16. 9. 2025
|H
|Brazílie – Česko
|04:30
|18. 9. 2025
|H
|Česko – Čína
|15:00
- Týmy jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech, do osmifinále projdou vždy dva nejlepší. Následuje čtvrtfinále, semifinále a finále. Vše vyřazovacím systémem na jeden zápas.
Český tým MS volejbalistů:
Nahrávači: Luboš Bartůněk, Jiří Srb.
Smečaři: Jan Galabov, Matouš Drahoňovský, Lukáš Vašina, Martin Licek, Jiří Benda.
Blokaři: Adam Zajíček, Josef Polák, Antonín Klimeš.
Univerzálové: Marek Šotola, Patrik Indra.
Libera: Milan Moník, Michael Kovařík.
Kdo s kým se ještě střetne na MS ve volejbale 2025:
|Datum
|Čas
|Zápas
|15.9.
|04:00
|Kuba – Kolumbie
|15.9.
|04:30
|Turecko – Libye
|15.9.
|07:30
|Německo – Chile
|15.9.
|08:00
|Japonsko – Kanada
|15.9.
|11:30
|Slovinsko – Bulharsko
|15.9.
|12:00
|Nizozemsko – Rumunsko
|15.9.
|15:00
|USA – Portugalsko
|15.9.
|15:30
|Polsko – Katar
|16.9.
|04:00
|Brazílie – Česko
|16.9.
|04:30
|Argentina – Jižní Korea
|16.9.
|07:30
|Írán – Tunisko
|16.9.
|08:00
|Ukrajina – Alžírsko
|16.9.
|11:30
|Filipíny – Egypt
|16.9.
|12:00
|Francie – Finsko
|16.9.
|15:00
|Srbsko – Čína
|16.9.
|15:30
|Itálie – Belgie
|17.9.
|04:00
|Portugalsko – Kolumbie
|17.9.
|04:30
|Katar – Rumunsko
|17.9.
|07:30
|Bulharsko – Chile
|17.9.
|08:00
|Kanada – Turecko
|17.9.
|11:30
|USA – Kuba
|17.9.
|12:00
|Polsko – Nizozemsko
|17.9.
|15:00
|Slovinsko – Německo
|17.9.
|15:30
|Japonsko – Libye
|18.9.
|04:00
|Brazílie – Srbsko
|18.9.
|04:30
|Finsko – Jižní Korea
|18.9.
|07:30
|Egypt – Tunisko
|18.9.
|08:00
|Belgie – Alžírsko
|18.9.
|11:30
|Filipíny – Írán
|18.9.
|12:00
|Francie – Argentina
|18.9.
|15:00
|Česko – Čína
|18.9.
|15:30
|Itálie – Ukrajina
Kde sledovat zápasy MS ve volejbale mužů živě:
Přímé přenosy z volejbalového MS najdete v nabídce České televize na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.
Jak si vedl český tým před mistrovstvím?
- Česká volejbalová reprezentace letos získala stříbro v Evropské lize a úspěšně zakončila kvalifikaci o postup na ME 2026.
- V přípravných duelech s Belgií a Finskem zaznamenala vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Závěrečná prohra 0:3 s Finy a především herní projev českého týmu v tomto duelu trenéra Nováka zklamaly.
- Česká sestava je obdobná jako v závěru kvalifikace o mistrovství Evropy. Jen blokaře Jakuba Klajmona nahradil Josef Polák a na pozici druhého nahrávače se prosadil Jiří Srb.