MS ve volejbale mužů 2025: Češi chtějí do osmifinále. S kým se utkají?

  8:55
Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách do 28. září a národní tým se snaží o postup do osmifinále. Už má za sebou vítězný zápas se Srbskem. S kým se Češi ještě utkají, jaký je systém turnaje, program zápasů i kde můžete mistrovství sledovat najdete v následujícím přehledu.

Spokojení čeští volejbalisté po utkání se Srbskem- | foto: Profimedia.cz

  • Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, hrát bude ještě s Brazílií a Čínou.
  • Se soupeři se Česko utká v Mall of Asia Arena (kapacita 20 000 diváků) v Pasay City. Ostatní zápasy se uskuteční v Araneta Coliseum (kapacita 14 429 diváků) v Quezon City.
  • Naposledy Česko hrálo na MS v roce 2010, kdy desátým místem vybojovalo nejlepší výsledek od rozpadu federace.
  • Poprvé v historii startuje na mistrovství světa 32 týmů.
  • Poslední šampionát ovládli v roce 2022 Italové, když ve finále zdolali Polsko 3:1.

Program českých volejbalistů na MS 2025:

DatumSkupinaSoupeřČas
16. 9. 2025HBrazílie – Česko04:30
18. 9. 2025HČesko – Čína15:00
  • Týmy jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech, do osmifinále projdou vždy dva nejlepší. Následuje čtvrtfinále, semifinále a finále. Vše vyřazovacím systémem na jeden zápas.

Český tým MS volejbalistů:

Nahrávači: Luboš Bartůněk, Jiří Srb.
Smečaři: Jan Galabov, Matouš Drahoňovský, Lukáš Vašina, Martin Licek, Jiří Benda.
Blokaři: Adam Zajíček, Josef Polák, Antonín Klimeš.
Univerzálové: Marek Šotola, Patrik Indra.
Libera: Milan Moník, Michael Kovařík.

Kdo s kým se ještě střetne na MS ve volejbale 2025:

DatumČasZápas
15.9.04:00Kuba – Kolumbie
15.9.04:30Turecko – Libye
15.9.07:30Německo – Chile
15.9.08:00Japonsko – Kanada
15.9.11:30Slovinsko – Bulharsko
15.9.12:00Nizozemsko – Rumunsko
15.9.15:00USA – Portugalsko
15.9.15:30Polsko – Katar
16.9.04:00Brazílie – Česko
16.9.04:30Argentina – Jižní Korea
16.9.07:30Írán – Tunisko
16.9.08:00Ukrajina – Alžírsko
16.9.11:30Filipíny – Egypt
16.9.12:00Francie – Finsko
16.9.15:00Srbsko – Čína
16.9.15:30Itálie – Belgie
17.9.04:00Portugalsko – Kolumbie
17.9.04:30Katar – Rumunsko
17.9.07:30Bulharsko – Chile
17.9.08:00Kanada – Turecko
17.9.11:30USA – Kuba
17.9.12:00Polsko – Nizozemsko
17.9.15:00Slovinsko – Německo
17.9.15:30Japonsko – Libye
18.9.04:00Brazílie – Srbsko
18.9.04:30Finsko – Jižní Korea
18.9.07:30Egypt – Tunisko
18.9.08:00Belgie – Alžírsko
18.9.11:30Filipíny – Írán
18.9.12:00Francie – Argentina
18.9.15:00Česko – Čína
18.9.15:30Itálie – Ukrajina

Kde sledovat zápasy MS ve volejbale mužů živě:

Přímé přenosy z volejbalového MS najdete v nabídce České televize na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Jak si vedl český tým před mistrovstvím?

  • Česká volejbalová reprezentace letos získala stříbro v Evropské lize a úspěšně zakončila kvalifikaci o postup na ME 2026.
  • V přípravných duelech s Belgií a Finskem zaznamenala vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Závěrečná prohra 0:3 s Finy a především herní projev českého týmu v tomto duelu trenéra Nováka zklamaly.
  • Česká sestava je obdobná jako v závěru kvalifikace o mistrovství Evropy. Jen blokaře Jakuba Klajmona nahradil Josef Polák a na pozici druhého nahrávače se prosadil Jiří Srb.
