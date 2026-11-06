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ONLINE: Hokejistky vstupují do mistrovství světa, na úvod čelí Rakušankám

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  14:51aktualizováno  14:51
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Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Tereza Plosová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Poprvé v netradičním listopadovém termínu začíná hokejové mistrovství světa žen. České reprezentantky hrají na úvod turnaje v dánském Esbjergu proti Rakušankám, utkání můžete sledovat od 15 hodin v podrobné online reportáži.

Reprezentantky usilují o třetí medaili v historii, v letech 2022 a 2023 skončily třetí. Na posledním šampionátu loni v Českých Budějovicích v boji o bronz ztratily tříbrankové vedení proti Finsku a po prohře 3:4 v prodloužení obsadily čtvrté místo.

Národní tým vede premiérově na vrcholné akci americký trenér Brian Idalski, který po minulé sezoně nahradil Kanaďanku Carlu MacLeodovou.

ONLINE: Česko – Rakousko

Úvodní duel hokejistek na MS sledujeme od 15 hodin podrobně

Češky pod jeho vedením skončily dvakrát poslední na turnajích Euro Hockey Tour, před týdnem v Södertälje ale obsadily na třetí akci seriálu druhé místo. Dařilo se jim i střelecky, ve třech utkáních daly 11 branek.

„Zlepšujeme se s každým zápasem, co více si můžete přát. Tým si postupně více věří, posouváme se vpřed. Pořád před sebou máme dlouhou cestu, ale fakt, že máme stále obrovský prostor k růstu, je pro nás velkým povzbuzením,“ hlásí Idalski.

Na úvod jeho výběr čelí Rakušankám, které se mezi elitou objevují poprvé v historii poté, co loni na jaře ovládly divizi IA v čínském Šen-čenu.

Na této úrovni také proběhly dva vzájemné zápasy obou týmů na předchozích šampionátech v letech 2014 a 2015. V přípravných zápasech se reprezentace setkaly naposledy v březnu 2018, kdy triumfovaly Rakušanky 4:2.

Mistrovství světa žen
Skupina A 6. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Rakousko Rakousko : Česko Česko 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
07:03 Meixnerová (Schafzahl)
Góly:
Sestavy:
S. Lugginová (M. Lugginová) – Matzkaová, Fazokasová (A), Billaová, Schröflová, Mörtlová, Tekinová, Nagyová – Schafzahl, Lintnerová, Meixnerová (C) – Trummerová, Hofbauerová, Dauböcková – Obermayrová, Grascherová (A), Pickaová – Beiterová, Linzbichlerová, Kutzer – Suppanová.
Sestavy:
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Vocetková, Přibylová (A), Čabelová – Juříčková, Pištěková, Plosová – Gildainová.

Rozhodčí: Michaela Bahlová (USA), Tijana Haacková (GER) – Stephanie Gagnová (CAN), Ashley Johnstonová (USA)

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