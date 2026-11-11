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ONLINE: Hokejistky na MS zakončují skupinu proti favorizovaným Američankám

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  19:06aktualizováno  19:06
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Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v utkání s Německem na MS světa žen 2026. | foto: AP

České hokejistky zakončují na mistrovství světa v Dánsku základní skupinu. Proti nim stojí obhájkyně titulu a olympijské šampionky ze Spojených států. Utkání začíná v 19 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Češky se po porážkách se Švýcarskem v prodloužení a s Německem po samostatných nájezdech pokoušejí navázat na úvodní vítězství nad Rakouskem a vylepšit svou bilanci pěti bodů.

ONLINE: USA – Česko

Poslední zápas ve skupině MS hokejistek sledujeme od 19 hodin podrobně

„V současné situaci si góly musíme vynahradit něčím jiným – že dostáváme puky do pásma, vyhráváme puky, zastavíme v každém souboji. Tohle může být cesta proti Americe. Pokud budeme hrát tyto věci správně, můžeme se utkat s kýmkoli,“ věří asistent trenéra Ivo Mocek.

Proti nim ale nyní stojí zřejmě nejtěžší možný soupeř. Američanky zvládly všechny tři dosavadní duely suverénně, mají skóre 23:1 a v předstihu si zajistily první místo ve skupině A.

Českým hokejistkám, které vede americký kouč Brian Idalski, v případě porážky hrozí, že ve čtvrtfinále narazí na další zámořskou velmoc Kanadu.

S výběrem USA zatím prohrály všech osm dosavadních zápasů. Naposledy v únoru na úvod olympijského turnaje v Miláně padly 1:5.

Mistrovství světa žen
Skupina A 11. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
USA USA : Česko Česko 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
00:53 Murphyová (Foxová, Bilkaová)
Góly:
Sestavy:
Frankelová (Philipsová) – Edwardsová, Kellerová (A), Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Peschelová – Murphyová, Foxová, Bilkaová – Dunneová, Janeckeová, Carpenterová (A) – Knightová (C), Panneková, Edenová – Simmsová, O'Brienová, Scamurraová – Zumwinkleová.
Sestavy:
Šenková (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Paroubková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Mrázová, Juříčková – Gildainová, Mlýnková, Čabelová – Bartáková, Pištěková, Přibylová (A).

Rozhodčí: Sydney Harrisová (USA), Shauna Nearyová (CAN) – Lara Fischerová (GER), Stephanie Gagnonová (CAN)

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