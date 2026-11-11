ONLINE: Hokejistky na MS zakončují skupinu proti favorizovaným Američankám

Češky se po porážkách se Švýcarskem v prodloužení a s Německem po samostatných nájezdech pokoušejí navázat na úvodní vítězství nad Rakouskem a vylepšit svou bilanci pěti bodů.
ONLINE: USA – Česko
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„V současné situaci si góly musíme vynahradit něčím jiným – že dostáváme puky do pásma, vyhráváme puky, zastavíme v každém souboji. Tohle může být cesta proti Americe. Pokud budeme hrát tyto věci správně, můžeme se utkat s kýmkoli,“ věří asistent trenéra Ivo Mocek.
Proti nim ale nyní stojí zřejmě nejtěžší možný soupeř. Američanky zvládly všechny tři dosavadní duely suverénně, mají skóre 23:1 a v předstihu si zajistily první místo ve skupině A.
Českým hokejistkám, které vede americký kouč Brian Idalski, v případě porážky hrozí, že ve čtvrtfinále narazí na další zámořskou velmoc Kanadu.
S výběrem USA zatím prohrály všech osm dosavadních zápasů. Naposledy v únoru na úvod olympijského turnaje v Miláně padly 1:5.
00:53 Murphyová (Foxová, Bilkaová)
Frankelová (Philipsová) – Edwardsová, Kellerová (A), Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Peschelová – Murphyová, Foxová, Bilkaová – Dunneová, Janeckeová, Carpenterová (A) – Knightová (C), Panneková, Edenová – Simmsová, O'Brienová, Scamurraová – Zumwinkleová.
Šenková (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Paroubková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Mrázová, Juříčková – Gildainová, Mlýnková, Čabelová – Bartáková, Pištěková, Přibylová (A).
Rozhodčí: Sydney Harrisová (USA), Shauna Nearyová (CAN) – Lara Fischerová (GER), Stephanie Gagnonová (CAN)Přejít na online reportáž