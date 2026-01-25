Australian Open ONLINE: Muchová proti Gauffové srovnává, ve třetím setu ztrácí

  7:24
Proti neoblíbené soupeřce, proti níž ve čtyřech dosavadních zápasech nezískala jediný set, stojí v osmifinále Australian Open Karolína Muchová. První sadu proti třetí tenistce světového žebříčku prohrála jasně 1:6, ale poté výsledkem 6:3 vyrovnala a vynutila si rozhodující třetí dějství. Jeho průběh sledujeme v podrobné reportáži.
Loni na United Cupu, předloni ve finále turnaje v Pekingu a také v sezoně 2023 v semifinále US Open a v boji o titul v Cincinnati.

Ve všech těchto případech skončil souboj Muchové s Gauffovou výhrou Američanky ve dvou setech. Popáté se utkávají v Margaret Court Areně, kde je favoritkou opět dvojnásobná grandslamová šampionka.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Coco Gauffová

Osmifinále Australian Open sledujeme v podrobné reportáži.

Nicméně nasazená devatenáctka Muchová zvládla předchozí zápas lépe – Polku Magdu Linetteovou smetla dvakrát 6:1, kdežto Gauffová musela proti krajance Hailey Baptisteové otáčet.

Devětadvacetiletá Češka hraje v Melbourne čtvrté kolo poprvé od roku 2021, kdy se probojovala do semifinále. Stejná fáze je maximem z Australian Open i pro o osm let mladší Američanku, dostala se do ní předloni. Vítězka si ve čtvrtfinále zahraje buď s Ruskou Mirrou Andrejevovou, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

V pondělí čeká osmifinále ještě Jakuba Menšíka, jeho soupeřem bude grandslamový rekordman Novak Djokovič.

Co dalšího nabízí 8. den Australian Open?

  • Opět bez ztráty setu uspěl první hráč žebříčku Carlos Alcaraz, Tommyho Paula vyřadil v osmifinále 7:6, 6:4 a 7:5. Šlágr obstarají Alex de Minaur a Alexander Bublik.
  • První čtvrtfinalistkou dvouhry žen se stala vládkyně žebříčku Aryna Sabalenková, která si poradila s Victorií Mbokovou 6:1 a 7:6. Její další protivnicí bude teprve osmnáctiletá Američanka Iva Jovicová, která je tak daleko na grandslamu poprvé.
  • Mezi osm nejlepších deblových párů prošly bez boje obhájkyně titulu Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová, jejich soupeřky Miju Katová a Fanny Stollárová z turnaje odstoupily. V osmifinále naopak skončili Adam Pavlásek s Australanem Johnem Smithem.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - osmifinále:

Ženy
Dvouhra - osmifinále:

Čtyřhra - osmifinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Katová, Stollárová (15-Jap./Maď.) bez boje

Juniorky
Dvouhra - 1. kolo:
Žoldáková (ČR) - Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0

