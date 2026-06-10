Velká pocta pro Muchovou. Příští týden si zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou

  20:41aktualizováno  20:41
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Karolína Muchová spojí síly s jednou z nejlepších hráček historie, příští týden v Berlíně si zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou. Pro 44letou americkou legendu to bude druhý turnaj po skoro čtyřleté pauze, první zažívá nyní v londýnském Queen’s Clubu. Informaci jako první zveřejnil portál britského deníku The Times, pro iDNES.cz ji potvrdila manažerka české tenistky Marcela Soviarová.
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem na tenisové kurty | foto: AP

Serena Williamsová se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V Londýně se...
Serena Williamsová (vpravo) se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V...
Serena Williamsová (vzadu) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
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Turnaj v Berlíně spadá do kategorie WTA 500 a Williamsová na něm bude startovat pouze v deblu, do nějž dostala divokou kartu.

Tento týden v Queen’s Clubu hraje čtyřhru s devatenáctiletou Victorií Mbokovou, devátou tenistkou singlového žebříčku. A v německé metropoli se dá dohromady s další členkou top 10 – Muchovou.

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
Karolína Muchová hraje forhend ve třetím kole Roland Garros.

Devětadvacetiletá Češka se čtyřhře příliš nevěnuje, za letošní i loňskou sezonu v ní odehrála dohromady jen dva turnaje. Ale na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 skončily s Lindou Noskovou čtvrté.

Její styl, založený na variabilních úderech se skvělými voleji, může být v párové disciplíně velmi účinný.

Ve dvouhře patří dlouhodobě do světové špičky. Momentálně se nachází na desáté příčce rankingu, letos ovládla „tisícovku“ v Dauhá, a tak není divu, že ji Williamsová oslovila.

V úterý vítězka 23 grandslamů ve dvouhře a 14 v deblu absolvovala vítězný návrat k profesionálnímu tenisu po skoro čtyřech letech, na trávě v Queen’s Clubu společně s Mbokovou porazily v prvním kole nasazené trojky Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2.

Mladá Kanaďanka se ale ve středečním prvním kole dvouhry proti Karolíně Plíškové zranila a zápas nedohrála, tudíž není jasné, zda bude ve čtvrtek připravena po boku Williamsové nastoupit.

Mimochodem, také pro podnik v Londýně americká legenda původně chtěla českou spoluhráčku, ptala se světové deblové jedničky Kateřiny Siniakové. Ta ji ale odmítla, protože tento týden má volno po zisku titulu na Roland Garros.

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MS ve fotbale 2026

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