Muchová se do čtvrtfinále dostala díky výhře nad Barborou Krejčíkovou v minulém kole, krajanku a šampionku Wimbledonu z roku 2024 porazila 7:5, 5:7 a 6:3. Mezi nejlepší osmičkou byla v All England Clubu už dvakrát, v letech 2019 a 2021 v této fázi prohrála.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová
Čtvrtfinálový zápas sledujeme v podrobné reportáži.
„Určitě chci víc,“ vyhlašuje nyní. „Ale že se mi podařilo postoupit takhle daleko, je super. Jsem za to moc ráda.“ O postup do další fáze hraje proti Japonce Ósakaové, s níž má vyrovnanou bilanci 3:3 a na kterou narazila naposledy před deseti dny.
Tenistky se potkaly ve finále turnaje v Bad Homburgu, který po skreči Ósakaové zkraje ve druhého setu ovládla česká hráčka. Teď se ale zdá, že je Japonka ve výborné formě, v osmifinále zastavila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. „Budu muset předvést skvělý výkon, abych měla šanci uspět,“ uvědomuje si nasazená desítka Muchová.
I ona se ale prezentuje dobrými výkony a především zdravím, což je pro ni klíčové. Na trávě si hýčká sérii osmi vyhraných duelů v řadě. Diváci na kurtu číslo 1 se tak mohou těšit na vyrovnaný a atraktivní souboj.
Na vítězku čeká v semifinále Coco Gauffová, která v americkém souboji zdolala Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:3 a 6:3.
Lehečka dohrává proti Zverevovi
Jejich zápas byl naplánovaný už na pondělí a také ho Lehečka a Zverev na centrálním dvorci rozehráli. Jenže ve Wimbledonu platí pravidlo, že kvůli rušení nočního klidu se nesmí žádný zápas hrát po 23. hodině místního času. Osmifinále české jedničky a šampiona nedávného Roland Garros se tak bude dohrávat až v úterý.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alexander Zverev
Dohrávku osmifinále sledujeme v podrobné reportáži.
Předchozí bitva na hlavním stadionu mezi domácím Arthurem Ferym a Grigorem Dimitrovem se natáhla na pět setů a čtyři hodiny, takže bylo už od začátku velmi pravděpodobné, že se česko-německé střetnutí v pondělí dokončit nestihne.
Duel začali až kolem deváté londýnského času, přesto se stihli dostat až do třetí sady. Lépe je na tom před dohrávkou Zverev, který vede 2:0 na sety. Lehečku brzdí především nevyužité brejkboly, hned ve druhém gamu nezužitkoval vedení 40:0 na returnu.
Pro oba by postup do čtvrtfinále znamenal vylepšení wimbledonského maxima. Ani Zverev, který už si na všech ostatních grandslamech zahrál finále, se dál než do osmifinále v All England Clubu nikdy nedostal.
Co dalšího nabízí devátý den Wimbledonu?
- Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly do čtvrtfinále čtyřhry. Pár Asia Muhammadová, Fanny Stollarová porazily dvakrát 6:3. Dohrála naopak Linda Nosková, s Slovenkou Rebeccou Šramkovou nestačily na česko-polský pár Anna Sisková, Katarzyna Piterová 5:7 a 4:6.
- Coco Gauffová ovládla derby s krajankou Jessicou Pegulaovou. Mladší z Američanek vyhrála 4:6, 6:3, 6:3. Postoupil i obhájce titulu Jannik Sinner, první tenista světového žebříčku zdolal Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6, 6:3.
- O postup do semifinále zabojuje také Novak Djokovič. Sedminásobný šampion londýnského majoru vyzve v závěrečném utkání na centrkurtu Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.
Úterní program Wimbledonu
Centrální dvorec: dohrávka Lehečka (13-ČR) - Zverev (2-Něm.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Djokovič (7-Srb.).
Kurt č. 1: Muchová (10-ČR) - Ósakaová (14-Jap.)
Tenisový Wimbledon v Londýně
tráva, dotace 54,2 milionu liber
Muži
Ženy
Čtyřhra - 3. kolo:
Juniorky