Muchová před Wimbledonem slaví první titul na trávě, Ósakaová finále vzdala

Muchová měla do letoška na kontě pouze jeden titul z menšího podniku v Soulu z roku 2019. V Bad Homburgu si zahrála už třetí letošní finále, v únoru na „tisícovce“ v Dauhá získala svou druhou trofej, v dubnu ve Stuttgartu na „pětistovce“ neuspěla.
Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová
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Teď si může odškrtnout také triumf z travnatého povrchu a první titul z podniku WTA 500, celkově má bilanci z finálových zápasů 3:6.
Vrátí se zpět do elitní desítky žebříčku, v dalším vydání jí bude patřit devátá pozice.
A před třetím grandslamem sezony se může chlubit velmi dobrou formou.
„Chtěla bych popřát Naomi hodně zdraví, je nešťastné skrečovat finále. Ale gratuluju tobě i celému týmu,“ řekla Muchová Ósakaové. „Chtěla bych poděkovat všem, že přišli, a hlavně mému trenérovi, jak se o mně stará.“
Už od začátku bylo jasné, že má česká tenistka v zápase navrch. Rychle odskočila do vedení 3:0 se dvěma brejky, Ósakaová si poté nechala na kurtu dlouho ošetřovat nohu. Ačkoliv to vypadalo, že zápas ukončí už za tohoto stavu, po pauze ještě pokračovala.
Viditelně ale ztrácela. Udržela si jediný servis, nedostala se ani k jedné brejkové příležitosti. Zato Muchová její podání prolomila hned třikrát a po půl hodině ovládla úvodní set s přehledem 6:1.
Druhá sada trvala už jen chvíli, po zisku prvního gamu mohla 29letá Češka slavit zisk titulu. Ósakaová usoudila, že v utkání už dál hrát nemůže. „Omlouvám se, že jsem zápas nedokončila,“ vzkázala fanouškům. „Gratuluju Karolíně a přeju jí hodně štěstí ve Wimbledonu.“
Právě kvůli londýnskému grandslamu nechtěla Japonka riskovat, že by se bolest nohy ještě zhoršila. Německo navíc taktéž sužuje velké horko, i proto finále začalo už v jedenáct dopoledne.
Obě tenistky teď mají jen den, aby zregenerovaly, obě totiž hrají první kolo Wimbledonu už v pondělí. Muchová v něm vyzve stejně jako na Roland Garros Rusku Anastasiji Zacharovovou.
Ziskem titulu v Bad Homburgu se přidala k Lindě Noskové a Marii Bouzkové, které triumfovaly minulý týden v Berlíně, respektive Nottinghamu.
Olomoucká rodačka ovládla turnaj na trávě v německém městě jako druhá Češka, před třemi lety slavila Kateřina Siniaková.