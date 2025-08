Deset příchodů oproti třem potvrzeným odchodům působí monstrózně. Sigma s novým majitelem v zádech vlétla na přestupový trh s pompou a přišla si hned pro několik nových hráčů.

„Program, který nás v následujících čtyřech měsících čeká, bude vražedný. Odehrajeme tři soutěže a minimálně 28 zápasů. Na to nejsme zvyklí a musíme být připraveni, abychom byli konkurenceschopní ve všech soutěžích,“ cítí Janotka.

Post útočníka jej tlačil. Po konci smlouvy odešel do Žiliny Lukáš Juliš, Yunusa Muritala je dlouhodobě zraněný s kolenem, problémy se zády hlásí zase Jan Fiala, jenž nenastoupil do žádného zápasu v letní přípravě. Samostatnou kapitolou je pak Jan Kliment, který léčí zlomeninu lýtkové kosti a koketuje s přestupem do Slavie.

Pohnou se po příchodu Tijaniho ledy opačným směrem? Nabídka na Klimenta, který by se měl uzdravit v září, leží v Olomouci na stole. Sigma čekala na lepší podmínky transferu.

Na hrot tak měla Sigma v prvních dvou ligových kolech k dispozici Daniela Vašulína, jenž přišel na hostování z Plzně, a Antonína Růska, který se na jaře vrátil po dvouletém marodění s ploténkou. Kouč Janotka zkusil na hrotu i křídelníka Mikulenka, ale je jasné, že další klasickou devítku Olomouc potřebovala.

Sigma jednala také o příchodu egyptského forvarda Mohameda Yassera, který poslední tři sezony hostoval v Teplicích z egyptského Al Ahly, kam se po uplynulém ročníku Chance Ligy vrátil. Olomoučané nakonec s egyptskou stranou nicméně transfer nedotáhli.

„Od Tijaniho si slibujeme výrazně větší konkurenci na postu hrotového útočníka. A určitě také zkvalitnění týmu,“ řekl Janotka na adresu nově příchozího nigerijského útočníka. Tijani v mládežnických kategoriích svoji vlast reprezentoval, hrál i na mistrovství světa U20.

Loňskou sezonu strávil na hostování v anglickém Plymouthu, kde hrál druhou nejvyšší soutěž, jeho trenérem byl i bývalý slavný útočník Manchesteru United Wayne Rooney. I kvůli zkušenosti z Británie chtěl Tijani i pro nadcházející sezonu zakotvit v zahraničí.

Muhamed Tijani z Plymouthu slaví výhru nad Liverpoolem.

„Dlouho preferoval zahraniční cestu, když se nakonec přece jen naskytla možnost získat jej, tak jsme se rozhodli ji využít. Věřím, že se mu v našem dresu bude dařit a že si vzájemně pomůžeme, měli jsme ho vytipovaného delší dobu,“ uvedl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Tijani v české lize nastoupil do 73 zápasů a vstřelil 14 gólů. Kromě Slavie oblékal dres Baníku Ostrava, formou hostování pak působil v Třinci, Karviné či Táborsku.

Tijani je už třetím kmenovým hráčem Slavie, jenž bude v aktuální sezoně hostovat v Olomouci. Dalšími dvěma jsou křídelník Simion Michez a levý obránce Andres Dumitrescu. Víc hráčů z jednoho celku v jiném působit nemůže.

Další trojici na hostování má Slavia v Karviné, dva hráče pak z Edenu zamířili na roční výpůjčku do Mladé Boleslavi. Hostující hráči nemohou proti svému celku nastoupit, což se před pár lety snažil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík změnit, ale nenašel dostatečné zastání u ostatních ligových celků.

Sigma v ani jednom slávistickém hostování nemá zahrnutou opci na trvalý přestup. Naopak, Slavie může v zimě své hráče stáhnout zpět. Stejně tak to má zařízené i Viktoria Plzeň u Vašulína.

„Bude záležet na zdravotních stavech jejich hráčů. Ale je to oboustranné. I my můžeme v polovině sezony hostování ukončit,“ prohlásil Minář.