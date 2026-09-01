Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

Jásir přišel začátkem roku 2022 z al-Ahlí na hostování do Teplic. To vloni v létě vypršelo a po hráči sáhla Olomouc. Útočník v české lize odehrál celkem 65 zápasů a vstřelil 11 gólů. O větší vytížení přišel i vinou častých zranění.
V aktuálním ligovém ročníku Egypťan za Hanáky ani jednou nenastoupil. „Neměli bychom pro něj aktuálně dostatečné využití, proto jsme se rozhodli, že jej uvolníme do Bohemians, když z jejich strany přišla adekvátní nabídka,“ uvedl generální sportovní manažer a trenér Sigmy Pavel Hapal.
Pro Bohemians to znamená už osmý letní příchod, nepočítá-li se návrat Šimona Černého z hostování v Příbrami.