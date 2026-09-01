Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

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  18:30aktualizováno  18:30
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Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce.

Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

U míče Mohamed Jásir Núr.
Olomoucký útočník Mohamed Jásir si hlídá míč před Filipem Novákem z Jablonce.
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Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých webech. Útočník vysoký 194 centimetrů opustil Sigmu po roce.

Jásir přišel začátkem roku 2022 z al-Ahlí na hostování do Teplic. To vloni v létě vypršelo a po hráči sáhla Olomouc. Útočník v české lize odehrál celkem 65 zápasů a vstřelil 11 gólů. O větší vytížení přišel i vinou častých zranění.

V aktuálním ligovém ročníku Egypťan za Hanáky ani jednou nenastoupil. „Neměli bychom pro něj aktuálně dostatečné využití, proto jsme se rozhodli, že jej uvolníme do Bohemians, když z jejich strany přišla adekvátní nabídka,“ uvedl generální sportovní manažer a trenér Sigmy Pavel Hapal.

Pro Bohemians to znamená už osmý letní příchod, nepočítá-li se návrat Šimona Černého z hostování v Příbrami.

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