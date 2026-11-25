Závěrečnou čtyřhru hrají Matteo Berrettini a Andrea Vavassori proti dvojici Kwon Sun-u, Hjon Čong.
Italové, kteří ovládli předchozí tři ročníky týmové soutěže a jsou i bez zraněného Jannika Sinnera favoritem, začali duel s Korejci dobře. Musetti vyhrál za hodinu a půl, Hong Song-čchana vyprovodil s kanárem a druhou sadu vybojoval v tiebreaku 7:5.
Dobře rozehrané utkání měl také Cobolli, jenž v souboji jedniček získal proti Kwon Sun-ovi úvodní sadu za 37 minut. Pak už se ale na příjmu tak neprosazoval. Přestože ve druhé sadě smazal manko 3:5 a vynutil si tiebreak, prohrál v něm 3:7.
Do zkrácené hry dospěla také třetí sada, když předtím Kwon Sun-u nevyužil za stavu 5:4 na returnu mečbol. Cobolli vedl v tiebreaku 3:1, náskok ale nedotáhl. Za stavu 4:5 udělal dvojchybu, a i když pak ještě jeden mečbol smazal, třetí šanci už korejský soupeř proměnil. Kwon Sun-u odvrátil devět z dvanácti brejkbolů.
Vítěz utkání se střetne v pátečním semifinále s Čechy. Výběr Tomáše Berdycha postoupil už v úterý, Kanadu porazil 2:0 na zápasy. Své dvouhry zvládli Tomáš Macháč i Jiří Lehečka.
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