Případně by rozhodla čtyřhra. Alcaraz letos zkompletoval ve 23 letech kariérní Grand Slam a poprvé vyhrál Turnaj mistrů, Davisův pohár mu jako jeden z mála úspěchů ve sbírce chybí.
Musetti výborně začal, vedl nad Jódarem 4:1 a 40:0, ale náskok neudržel. Jódar vyrovnal na 5:5 a v dalším gamu si nechal ošetřit nohu. Set se mu podařilo ukončit v tie-breaku (7:4). V tlaku Španěl pokračoval a získal úvodní dva gamy druhé sady, jenže pak vypadl z tempa. Musetti začal na kurtu dominovat, k radosti domácích fanoušků získal devět her v řadě a bez problémů pak i první bod pro Italy.
V semifinále proti Čechům vyhrál Musetti dvouhru nad Jakubem Menšíkem a pak i dramatickou klíčovou čtyřhru s Andreou Vavassorim proti Jiřímu Lehečkovi s Tomášem Macháčem. Celkově usilují Italové o pátý Davis Cup, Španělé jich mají zatím šest, poslední z roku 2019.
Finále tenisového Davisova poháru v Boloni:
Itálie - Španělsko 1:0
Musetti - Jódar 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.