My tě tu nechceme! Juráska kotel Sparty vulgárně urážel, pak ho dusil na děkovačce

„Každej ví, jak to je, my tě tu nechceme. Táhni do pr...“ opakovalo se s ještě vulgárnějším označením Juráska samotného.
Všechno vyvrcholilo ve chvíli, kdy kotel začal s opakovaným skandováním i při děkovačce po ligovém vítězství 4:1. Sparťané nejprve naznačili odchod, jenže pak se skupinka kolem Adama Ševínského, Jakuba Surovčíka, Adama Karebce, Martina Suchomela či Pavla Kadeřábka s trenérem Brianem Priskem rozhodla Juráska ke kotli přivést.
„Omluv se, omluv se, omluv se,“ skandovali ultras ohledně Juráskových předešlých výlevů proti Spartě ještě ze slávistické doby. Obě strany si vyměňovaly názory, zatímco ostatní tribuny se snažili vyvolávat Juráskovo jméno na podporu.
Ne, tohle nebylo vůbec klidné přivítání nové posily. Dokážete se vůbec vžít do kůže dvaadvacetiletého kluka, kterému část fanoušků dává neustále jasně najevo, že není vítán?
Těžko.
Už při čtení sestavy se u jeho čísla 31 ozýval pískot a bučení. Když se pak rozcvičoval u postranní čáry, promlouval mu do duše například Dominik Hollý a snažil se ho před hlučícím kotlem povzbudit. Jurásek nereagoval a když Irving povedenou střelou skóroval, zaradoval se a zatleskal.
Kotel v pokřicích pokračoval i ve chvíli, co usedl zpátky mezi náhradníky. To samé a ještě hlasitěji se opakovalo, když navlékl zápasový dres a čekal na půlce, než se okolo 75. minuty dostal na trávník a oficiálně za Spartu debutoval.
Každý dotek s míčem kotel ocenil bučením a pískotem.
„Bij a bij a bij slávistu do hlavy,“ ozývalo se, stejně jako ostatní, nutno podotknout, pouze ze sparťanského nejtvrdšího jádra. To si neodpustilo ani urážky směrem k vedení klubu.
Tak moc se určitým fanouškům nelíbí, že si v pátek večer navlékl sparťanské triko poté, co strávil sedm let ve Slavii. Přitom z ostatních tribun se občas na Juráskovu adresu ozval potlesk, ke kotli pak pískot.
„Nebude to mít u fanoušků jednoduché, ani z jedné strany,“ věštil ve studiu Oneplay Sport bývalý sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.
„Víme, že slávistickou minulost nevymažeme. Diváky si musí na svou stranu získat jenom svými výkony, což věříme, že se mu podaří,“ navázal asistent Diarmuid O’Caroll.
Sparta ho podle sportovního ředitele Tomáše Rosického měla v merku už déle, přivedla ho až jako okamžitou náhradu za odcházejícího kapitána Lukáše Haraslína.
Jurásek zamířil ze Slavie v zimě 2025 do anglického Norwiche za závratných 170 milionů korun jako velká posila, což dokazovalo vážené číslo deset na dresu. Očekávání ale i kvůli zraněním a fyzičce nenaplnil, načež ho na hostování s opcí po roce vysvobodila právě rivalská Sparta.
„Minulost je minulost. Tu nezměním. Jsem tady, abych pro Spartu udělal všechno,“ líčil Jurásek po oznámení pro klubový web. „Chci si na hřišti zasloužit důvěru fanoušků, trenérů, spoluhráčů a celé Sparty.“
Sami fanoušci mu to ale zatím příliš neusnadňují.