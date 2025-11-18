Na MS jedině s vízem. Spojené státy však nabídnou fanouškům pohovor přednostně

Spojené státy uspořádají světový šampionát podruhé v historii a po 32 letech. Konat se bude v 11 amerických městech, k nimž se přidají tři mexická a dvě kanadská. Premiérově se turnaje zúčastní 48 mužstev místo dosavadních 32. Celkem se na šampionátu odehraje 104 zápasů.
Trumpova administrativa po jeho lednovém návratu do Bílého domu zpřísnila pravidla pro imigraci a deportaci. Fanoušky to ale při říjnovém spuštění předprodeje vstupenek neodradilo, v první vlně se prodalo přes milion lístků. Celkem o ně zažádalo 4,5 milionu lidí.
„Spojené státy americké se chystají přivítat fanoušky z celého světa v nebývalém měřítku. Zajistíme, aby fotbal sjednotil svět, až turnaj v červnu příštího roku v Severní Americe začne,“ uvedl Infantino v prohlášení.
Američané chtějí zajistit zahraničním fanouškům co nejhladší podmínky při vyřizování potřebných záležitostí. „Spojené státy nabízejí prioritní schůzky, aby fanoušci, kteří se chystají na mistrovství světa ve fotbale, mohli absolvovat vízové pohovory a prokázali, že splňují podmínky. Výkop se blíží, takže teď je čas podat žádost. Je nám ctí hostit největší a nejbezpečnější mistrovství světa v historii,“ řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio.