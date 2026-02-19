Tým skipa Lukáše Klímy při olympijské premiéře obsadil s bilancí tří výher a šesti porážek osmé místo za triem mužstev, která v Itálii uspěla čtyřikrát. Na postup do večerního semifinále ovšem bylo potřeba vyhrát alespoň pět zápasů, v boji o medaile zůstaly Švýcarsko, Kanada, Norsko a Velká Británie.
Český tým postupně prohrál s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií a Kanadou, čímž ztratil naděje na úspěch.
Češi zahájili závěrečné utkání proti Švédům, kteří už také neměli šanci postoupit, lépe. Po třetím endu získali náskok 3:1 a vzápětí jejich vedení po chybě skipa Niklase Edina narostlo dokonce na 5:1.
Švédové sáhli ke změně a postupně stáhli manko na rozdíl jednoho bodu. Češi ale v sedmém endu zapsali dva body a v osmém přidali další tři, načež zápas předčasně skončil.
Spolu s Klímou tvořili sestavu na hrách Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč.
Češi si premiérovou olympijskou účast zajistili sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě a v Cortině navázali na osmou příčku, kterou tam v turnaji smíšených dvojic obsadili Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. V konečné klasifikaci za sebou Klíma a spol. nechali Švédy a Číňany.
XXV. zimní olympijské hry – curling mužů
Česko - Švédsko 10:4, Itálie - Švýcarsko 5:9, Čína - Německo 4:6, Norsko - Kanada 8:6.
Konečné pořadí základní části: 1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher, 2. Kanada 9/7, 3. Norsko 9/5, 4. Velká Británie 9/5, 5. USA 9/4, 6. Itálie 9/4, 7. Německo 9/4, 8. Česko 9/3, 9. Švédsko 9/2, 10. Čína 9/2.
19:05 semifinále: Švýcarsko - Velká Británie, Kanada - Norsko.