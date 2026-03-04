Střelcem dne minnesotský Edwards. Detroit padl a už zase není nejlepší

Minnesota prohrávala v Memphisu v prvním poločase až o 11 bodů, třetí čtvrtinu však ovládla 32:20 a vykročila za čtvrtou výhrou v řadě. V tabulce Západní konference dotírá na třetí Houston.
Edwards byl klíčovou postavou čtvrté části. Nastřílel v ní 13 bodů včetně tří trojek a odehrál už deváté utkání v sezoně s alespoň 40 body. S 23 body a 11 doskoky mu sekundoval Julius Randle.
Anthony Edwards v zápase s Memphisem:
Grizzlies, kteří postrádali Ja Moranta, nestačili hlavně na doskoku (33:51). Lídrem týmu byl Jaylen Wells s 19 body.
Oklahoma City zvítězilo potřetí za sebou, a to i bez Shaie Gilgeouse-Alexandera, který odpočíval po zranění břicha, jež ho drželo mimo hru téměř po celý únor. Výhru řídil s 20 body náhradník Jared McCain.
Při absenci nejužitečnějšího hráče minulé sezony se Thunder mohli spolehnout na šest dvouciferných střelců, soupeře navíc donutili k 19 ztrátám. Bulls nestačilo 20 bodů Collina Sextona nebo 18 bodů a 12 doskoků Guerschona Yabuseleho.
Zápas v Clevelandu nevyšel hvězdě Detroitu Cadu Cunninghamovi, kterého domácí ubránili na 10 bodech. K úspěchu svého týmu nepomohl ani 14 asistencemi. Detroit táhl Jalen Duren s 24 body a 14 doskoky. K vítězství Cavaliers přispěl Jaylon Tyson 22 body včetně pěti trojek. James Harden a Evan Mobley zaznamenali při absenci Donovana Mitchella po 18 bodech.
Momenty ze zápasu Cleveland – Detroit:
San Antonio si snadno poradilo s oslabenou Philadelphií, která hrála bez Joela Embiida či Paula George. Nepomohlo jí ani 21 bodů Tyrese Maxeyho. Spurs táhlo osm střelců s 10 a více body, Devin Vassell a Dylan Harper dali po 22 bodech. Hvězdný Victor Wembanyama nastřílel 10 bodů.
Navzdory 31 bodům Brandona Ingrama neuspělo Toronto v zápase s New Yorkem, který na palubovce Raptors vyhrál 111:95. Poslední čtvrtinu ovládl 24:13. K triumfu dovedli třetí celek Východní konference Jalen Brunson s 26 body a 10 asistencemi či Karl-Anthony Towns s 21 body a 12 doskoky.
Washington podlehl Orlandu 109:126. Neubránil Paola Banchera, který si 37 body vyrovnal sezonní maximum, když proměnil 15 z 21 střel. Magic vedli až o 25 bodů a trefili 55 procent střel.
Sestřih zápasu LA Lakers – New Orleans:
Los Angeles Lakers doma ve třetí čtvrtině prohrávali s jedním z nejslabších týmů soutěže New Orleans, ale nakonec zvítězili 110:101. Výhru řídili Luka Dončič s 27 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi a LeBron James s 21 body. Za Pelicans dal Zion Williamson 24 bodů a Trey Murphy III. 21 bodů.
NBA – výsledky
Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90