Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Jiný obhájce
Do této pozice se naposledy postavili ještě v době, kdy nikdo na zeměkouli netušil, že zanedlouho přijde krutá pandemie. Před šesti lety hokejisté Komety obhájit titul nedokázali, výsadní roli jim na několik let uzmul Třinec.
Teď ho v ní opět střídají. Ale že by se v jejich nastavení něco měnilo? Že by se najednou cítili jako největší favorité na titul? Nikoliv.
„Co bylo, bylo. Co se nám povedlo, je úžasný, ale nemůžeme žít v minulosti a myslet si, že když jsme loni vyhráli titul, budeme vyučovat hokej,“ hlásí kapitán Flek.
Ani po posledním prvenství nepřisuzují bookmakeři Kometě největší šance na zopakování úspěchu. Mnohokrát ale podcenili také Třinec a jak to dopadalo... Flek a spol. by se chtěli postarat o něco podobného.
Spící giganti
Sparta a Pardubice. Kdyby se v dubnu z extraligového titulu radoval některý z této dvojice, asi nikdo nebude v šoku.
Pražané udělali významnější řez do kádru, dorazili třeba Devin Shore, Martins Dzierkals nebo Jakub Sirota, loučili se naopak Vladimír Sobotka, Miroslav Forman či Michal Kempný. A přestože se na první pohled může zdát, že z mistrovských ambicí trochu povolili, opět budou silní.
A Dynamo? Mančaft napěchovaný tolika kvalitními hokejisty nemůže cílit na nic jiného než na celkový triumf. Nově i s Jakubem Laukem, Johnem Ludvigem nebo Filipem Pešánem na střídačce.
Roli favorita přijaly oba celky už v předchozích sezonách, ovšem klíčové okamžiky zatím nezvládají úplně ideálně.
I proto Pardubice naposledy pořádaly mistrovské oslavy v roce 2012, Sparta dokonce ještě o pět let dřív. Takže minimálně jedna z protivně se táhnoucích sérií ještě o rok zestárne.
Seznamte se...
Nejde o výraznou změnu, každé léto do české nejvyšší soutěže dorazí spousta nových, pro místní fandy neznámých hokejistů ze zahraničí. Ale přesto, letos je ten výčet pořádně dlouhý. Nebo přiznejte se, říkají vám něco následující jména? Dello, Skärberg, Berglund, Lukošík, Holmström, Schmiemann, Stella, Cosgrove...
Týmy hlásí přírůstky z Kanady, Spojených států, Švédska, Finska, tradičně také z Lotyšska. A kdo ví, třeba někdo z nich zaujme tolik jako už bývalý brněnský kanonýr Mueller, který dal v létě hokeji sbohem, nebo nejproduktivnější muž uplynulé sezony Tralmaks.
Program podle olympiády
Už žádné občasné úterky. Kvůli turnaji pod pěti kruhy má extraliga hned od začátku mimořádný spád a ve všech kabinách pravidelně zní: Hlavně nám to nesmí ujet!
Za úvodní čtyři týdny se stihne odehrát dvanáct kol. Podobně nabitý bude i přelom roku, na konci ledna se program naopak téměř na čtyři týdny úplně zastaví. Někdo dostane krátké volno, vyvolení se přesunou do italského Milána, kde po boku hvězd z NHL zabojují o olympijskou medaili.
Kdo si může dělat zálusk na povolávací rozkaz od kouče Rulíka? Z útočníků Sedlák, Červenka, Flek, Beránek či Lauko, všichni ale mají početnou konkurenci. Naopak v obraně zřejmě bude místa dost, zvlášť mezi leváky. Šance pro Krejčíka nebo Hájka?
Snaha o nápravu
Nebyli zvyklí potácet se na spodku tabulky, základní část uzavřít na desáté příčce a dát si od extraligy pohov už v březnu. Třinec má co zlepšovat. A není sám. Už jenom kvůli auře trenéra Varadi se čeká, že výš než na hraně postupu do vyřazovacích bojů se budou pohybovat i Vítkovice. Uznávaný odborník si přestavěl kádr k obrazu svému. Devět příchodů, jedenáct odchodů.
Jiným směrem se vydávají také v Liberci. Začíná doba „popešánovská“, s dosavadním asistentem Kudrnou coby novým šéfem střídačky. Další brzké vypadnutí v předkole? Vzhledem k síle sestavy jasný neúspěch.
Největší čistka proběhla v Kladně, které pod majitelem Drastilem a sportovním ředitelem Plekancem postavilo úplně nové mužstvo. Posune patnáct nových tváří Rytíře do play off?