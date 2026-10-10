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Hlavou i ramenem. Naderi dvěma góly přispěl k výhře Rangers nad Kilmarnockem

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  19:18aktualizováno  19:18
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Ryan Naderi (uprostřed) slaví svůj gól proti Glasgow Rangers v duelu s Kilmarnockem. | foto: Willie Vass / News Licensing Profimedia.cz

Novopečený reprezentační útočník Ryan Naderi dvěma góly pomohl fotbalistům glasgowských Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem. Po 8. kole skotské ligy má třiadvacetiletý hráč na kontě už čtyři trefy. Jeho celek vyhrál v domácí soutěži pošesté v řadě a vede tabulku.

Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice. Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.

Německý rodák je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou. V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.

V Rangers se ale Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a má na kontě vedle čtyř gólů i asistenci. Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.

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