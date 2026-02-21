Už po třech ze sedmi okruhů si pro medaile běžela osamoceně v čele trojice Norů. V závěrečném kole z ní jako první odpadl Emil Iversen, jenž poté získal bronz.
Souboj o vítězství pro sebe v závěrečném stoupání rozhodl Klaebo, který stříbrného Martina Löwströma Nyengeta nakonec předstihl o 8,9 sekundy. Stejně jako na loňském mistrovství světa v Trondheimu tak vyhrál všechny závody, které vrcholná akce nabízela.
Díky vítězství ve skiatlonu, sprintu klasicky, 10 km volně, štafetě, sprintu dvojic a nyní i klasické padesátce překonal ve Val di Fiemme pět triumfů amerického rychlobruslaře Erica Heidena z Lake Placid 1980.
V závodě, ve kterém se startovní pole rychle roztrhalo, ztratil Bauer na vítěze přes deset a půl minuty. „Hrábnul jsem si úplně extrémně, od začátku to byl boj. Ráno jsem měl problém vstát z postele kvůli bolesti v bedrech, tak jsem nevěděl, jaké to bude. První dvě tři kola jsem s tím fakt trpěl a ani potom to nebylo úplně ideální,“ řekl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Pomohla mu výměna lyží. „Pak se to zlepšilo. Pro sebedůvěru bylo super pak ty závodníky dojíždět a předjíždět,“ dodal.
Nováka zastavily problémy s břichem. „Nevím přesně, co to bylo. Je možné, že to bylo nějakého svalového původu. Nicméně jsem nemohl vůbec správně dýchat. Prostě jsem měl potíže se hnout, jakmile jsme šli do tempa, do té intenzity. Už ve druhém kole jsem si říkal, jestli tohle má vůbec smysl, v podstatě jsem už nezávodil,“ uvedl.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo 2:06:44,8, 2. Nyenget -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -30,7, 4. Schely (Fr.) -2:59,7, 5. Korostěljov (AIN) -3:38,3, 6. Musgrave (Brit.) -3:58,7, ...21. Bauer -10:38,8, 28. Ophoff -13:59,0, Novák (všichni ČR) nedokončil