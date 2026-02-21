Naprostá dominance! Klaebo ovládl i závod na 50 km a má historické šesté zlato

Autor: ,
  13:23
Co závod, to vítězství. Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo si na hrách v Itálii podmanil i běh na 50 km klasicky a jako první sportovec v historii získal na jedné zimní olympiádě šest zlatých medailí, celkově slavil už jedenáctý olympijský triumf. Z českých reprezentantů si vedl nejlépe Matyáš Bauer, který obsadil 21. místo. Mike Ophoff doběhl na 28. příčce a Michal Novák kvůli zdravotním problémům po 20 kilometrech vzdal.
Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo ovládl na olympijských hrách běh na 50 km...

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo ovládl na olympijských hrách běh na 50 km klasicky. | foto: Reuters

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo slaví vítězství v olympijském...
Vyčerpaný norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo v cíli závodu na 50 km...
Kanaďan Antoine Cyr, Gus Schumacher z USA a Němec Florian Notz ve finále...
Český běžkař Mike Ophoff ve finále závodu na 50 kilometrů. (21. února 2026)
14 fotografií

Už po třech ze sedmi okruhů si pro medaile běžela osamoceně v čele trojice Norů. V závěrečném kole z ní jako první odpadl Emil Iversen, jenž poté získal bronz.

Souboj o vítězství pro sebe v závěrečném stoupání rozhodl Klaebo, který stříbrného Martina Löwströma Nyengeta nakonec předstihl o 8,9 sekundy. Stejně jako na loňském mistrovství světa v Trondheimu tak vyhrál všechny závody, které vrcholná akce nabízela.

Díky vítězství ve skiatlonu, sprintu klasicky, 10 km volně, štafetě, sprintu dvojic a nyní i klasické padesátce překonal ve Val di Fiemme pět triumfů amerického rychlobruslaře Erica Heidena z Lake Placid 1980.

První i druhé místo v závodě na 50 kilometrů, získávají Norové - do cíle vjíždí Nyenget a za cílovou rovinkou leží Klaebo. (21. února 2026)

V závodě, ve kterém se startovní pole rychle roztrhalo, ztratil Bauer na vítěze přes deset a půl minuty. „Hrábnul jsem si úplně extrémně, od začátku to byl boj. Ráno jsem měl problém vstát z postele kvůli bolesti v bedrech, tak jsem nevěděl, jaké to bude. První dvě tři kola jsem s tím fakt trpěl a ani potom to nebylo úplně ideální,“ řekl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.

Pomohla mu výměna lyží. „Pak se to zlepšilo. Pro sebedůvěru bylo super pak ty závodníky dojíždět a předjíždět,“ dodal.

Hunter Wonders z USA a za ním Čech Matyáš Bauer ve finále běžkařského závodu na 50 km. (21. února 2026)

Nováka zastavily problémy s břichem. „Nevím přesně, co to bylo. Je možné, že to bylo nějakého svalového původu. Nicméně jsem nemohl vůbec správně dýchat. Prostě jsem měl potíže se hnout, jakmile jsme šli do tempa, do té intenzity. Už ve druhém kole jsem si říkal, jestli tohle má vůbec smysl, v podstatě jsem už nezávodil,“ uvedl.

XXV. zimní olympijské hry

Běh na lyžích (Tesero)

Muži - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo 2:06:44,8, 2. Nyenget -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -30,7, 4. Schely (Fr.) -2:59,7, 5. Korostěljov (AIN) -3:38,3, 6. Musgrave (Brit.) -3:58,7, ...21. Bauer -10:38,8, 28. Ophoff -13:59,0, Novák (všichni ČR) nedokončil

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.