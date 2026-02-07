„Je móda smyslem olympijských her?“ ptá se na začátku článku web Vanity Fair. „Ne. Ale během průvodu národů na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a Cortině na chvíli zastínila samotný sport.“
Hned poté začíná výčet zemí, které na slavném stadionu San Siro oblékly nejlepší kolekci. Pod tou brazilskou se vyjímá česká od návrhářky Bereckové. „V pořádku, Česká republiko! Svetry, co vypadají jako z Konečně zvoní (americký komediální seriál z 90. let minulého století plný pestrobarevného oblečení). Rychlé googlování ale potvrzuje, že jde o víc než Kelly Kapowskou a Screeche (seriálové postavy).“
„Tyhle outfity od Alpine Pro byly inspirovány módou, jež se objevila na zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 1956 v Cortině,“ uvedl magazín ke kolekci inspirované pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga, jíž dominuje svetr a dlouhá šála.
Redaktorka Vanity Fair Elise Taylorová nebyla jediná, kterou pestrobarevný svetr zaujal. Deník USA Today zvolil za nejlepší olympijskou kolekci tu mongolskou vycházející z historie země, která sklízela uznání již před zahájením her. Stříbrnou medaili si vysloužili Francouzi. České oblečení přišlo americkému listu nejodvážnější.
„Alpine Pro pokračuje v dlouholeté tradici, kdy se v národní olympijské kolekci objevují čeští umělci. Tento olympijský cyklus vyzdvihuje motivy slavného grafika Vojtěcha Preissiga v kombinaci s retro prvky ze zimních olympijských her v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Výsledkem jsou svetry a zimní bundy s výraznými a osobitými vzory v modré, červené, bílé a žluté. Zpět je také úspěšná čepice Raškovka, která je poctou olympijskému vítězi ve skocích na lyžích z roku 1968 Jiřímu Raškovi,“ napsal USA Today.
„Čeští sportovci měli na sobě jeden z nejvýraznějších outfitů,“ psala také BBC, která ke své zprávě připojila kromě fotografií britských olympioniků právě ty české.