Éra Hejkové končí. Basketbalistky USK po sezoně přijdou o trenérskou ikonu

11:32 , aktualizováno 11:32

Natália Hejková skončí po sezoně na pozici hlavní trenérky basketbalistek ZVVZ USK Praha. Sedmdesátiletá členka Síně slávy FIBA to řekla ČTK před středeční odvetou play off o postup do Final Six proti francouzskému Landes s tím, že půjde o její poslední utkání Euroligy na lavičce před domácími fanoušky.