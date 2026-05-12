MacKinnon v krvi. Colorado se po zásahu pukem bálo o hvězdu: Nepříjemný pocit

Do konce druhé třetiny v tu chvíli zbývalo něco málo přes jednu minutu. Minnesota se tlačila v útočném pásmu, dobrou činnost v obraně ale předvedl Devon Toews, jenž z prostoru před brankovištěm odehrával odražený kotouč.
Jenže ke smůle Colorada ho nadzvedl přímo směrem, kde projížděl MacKinnon. Ten okamžitě upustil hokejku, chytil se za tvář, ze které mu začala téct krev, a zalehl na led.
Viditelně otřesený se svíjel v bolestech, ze střídačky k němu posléze přiběhl kustod s ručníkem, aby krvácení zastavili. Poté se hvězdný centr odebral do kabiny.
Podívejte se na zásah pukem, který trefil Nathana MacKinnona:
MacKinnon took a puck to the face and was BLEEDING heavy 😳 pic.twitter.com/3AX3cBQh9f— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 12, 2026
Avšak do závěrečného dějství už opět naskočil.
„Když byl schopen nastoupit, tak zkrátka nastoupil. Bylo mi ho líto, protože jsem si prošel něčím podobným. Není to zrovna příjemný pocit,“ uvedl trenér Jared Bednar.
Uznávaný kouč v minulém měsíci na lavičce rovněž schytal zásah pukem, po kterém byl hospitalizován s frakturami obličeje a odřenou rohovkou. Zmeškal kvůli tomu dva venkovní zápasy.
To MacKinnon byl zpět jen po pár minutách, ačkoliv z kamerových záběrů bylo patrné, že zasažený nos má do rovného daleko.
Ani to mu ale nezabránilo, aby svému týmu pomohl ke třetímu vítězství v sérii a zisku mečbolu. Ještě v poslední minutě platil stav 3:2 pro Colorado, když Wild vsadili na risk bez brankáře.
Jenže v útočném pásmu přišli o puk, kterého se zmocnil Martin Nečas a uvolnil prostor rozjetému MacKinnonovi, jenž ještě ze středního pásma trefil odkrytou bránu a do závěrečných vteřin dodal více klidu.
Pro Nečase to v duelu byla už druhá asistence, když předtím nachystal přesilovkový zásah pro Nazema Kadriho. Český forvard se tak ve čtyřech utkáních série dostal už na sedm bodů (1+6).
„Myslím, že jsme hráli skvělý celoplošný hokej. Každá lajna přispěla a skvělý byl i náš brankář,“ pochvaloval si rodák z Nového Města na Moravě.
Právě na hloubku kádru se Avalanche mohou spolehnout. Proti Minnesotě se totiž prosadilo už 15 různých střelců, což je za úvodní čtyři zápasy vyrovnaný rekord.
Tentokrát pomohly góly Rosse Coltona a Parkera Kellyho, které v obou případech znamenaly vedení. Colton se trefil poprvé od 24. března, Kelly zaznamenal premiérový zásah v play off v kariéře.
„Nikdy nevíte, kdy se naskytne příležitost, musíte být pořád připravení. Je to o jedné střele. A když se koncentrujete správným směrem, přikloní se k to k vám,“ líčil druhý jmenovaný.
„Věděli jsme, že po minulé prohře (1:5) potřebujeme odehrát dobrý zápas. Posledně nás zatlačili, ale správně jsme zareagovali,“ přidal Nečas.
„Pro mě bylo největším rozdílem, že jsme byli odhodlanější. Minule jsme nevěnovali pozornost maličkostem, a proto nás trochu přehráli. Teď jsme to otočili. Hráli jsme správným způsobem, kluci jezdili neúnavně po celém hřišti. Vypadali jsme rychlejší,“ těšilo kouče Bednara.
Ten sáhl i ke změně brankáře, když Scotta Wedgewooda nahradil poprvé v play off od úvodních vteřin Mackenzie Blackwood. Musel se mimo jiné vypořádat i s nepříjemným momentem, kdy v průběhu první a druhé třetiny čekal velmi dlouho na zákrok.
„Před deseti lety bych se v takové situaci potýkal s mnohem většími obtížemi. Nikdy to není snadné, ale člověk prostě přijde na to, jak se udržet v napětí a soustředit se, aby zůstal ve hře,“ popisoval kanadský gólman.
I díky jeho 19 úspěšným zásahům z 21 střel si Colorado v letošním play off připsalo celkově sedmou výhru z úvodních osmi duelů. Takovou bilanci mělo jen v letech 2001 a 2022, kdy v obou případech dokráčelo ke Stanley Cupu.
A nyní se celek z Denveru k vytoužené trofeji opět přiblížil.