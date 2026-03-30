Nations Games míří do Česka. Prestižní turnaj v malém fotbale se uskuteční v Brně

  17:55aktualizováno  17:55
Ideální příprava na mistrovství Evropy či světa. Atraktivní klání proti top týmům. To jsou mezinárodní turnaje Nations Games. Od neděle do úterka (5. - 7. dubna) se tento sportovní svátek odehraje v Brně.
foto: wmfworldcup.com

Momentka před zápasem Česko-Thajsko.
Brankář národního týmu Ondřej Bíro v zápase proti Ukrajině.
Čeští fotbalisté se radují z gólu proti Ukrajině.
Čeští fanoušci na mistrovství světa v malém fotbale.
V roce 2026 se Nations Games uskuteční kromě Brna ještě ve slovenských Košicích, bulharské metropoli Sofii a černohorském městě Herceg Novi.

V Brně, kde se akce koná hned na začátku dubna, se vedle české reprezentace představí také Slovensko, Ukrajina a Srbsko.

Jde o součást přípravy před mistrovstvím Evropy v Bratislavě. Šampionát se uskuteční na Zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě od 27. května do 4. června.

Český národní tým v malém fotbale povede v roli trenéra bývalý český reprezentant Patrik Levčík, mistr světa v malém fotbale 2017 a mistr Evropy 2018.

Slovenský celek zas čeká první velká zkouška pod novým trenérem Mariusem Mituem, který ve své kariéře vyhrál EMF Ligu mistrů a stal se s rumunskou reprezentací vicemistrem Evropy.

A co Srbsko? Přiveze silný tým, který i díky zkušenému Lazarovi Veselinovičovi slavil v roce 2024 titul mistrů Evropy. Co předvede v Brně?

Program Nations Games v Brně:

Pondělí 6. dubna:

10:15 Česká republika – Ukrajina

11:30 Slovensko – Srbsko

18:00 Slovensko – Ukrajina

19:15 Česká republika – Srbsko

Úterý 7. dubna

9.30 Srbsko – Ukrajina

10:45 Česká republika – Slovensko

11:45 vyhlášení a předání cen

