Nations Games míří do Česka. Prestižní turnaj v malém fotbale se uskuteční v Brně

V roce 2026 se Nations Games uskuteční kromě Brna ještě ve slovenských Košicích, bulharské metropoli Sofii a černohorském městě Herceg Novi.
V Brně, kde se akce koná hned na začátku dubna, se vedle české reprezentace představí také Slovensko, Ukrajina a Srbsko.
Jde o součást přípravy před mistrovstvím Evropy v Bratislavě. Šampionát se uskuteční na Zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě od 27. května do 4. června.
Český národní tým v malém fotbale povede v roli trenéra bývalý český reprezentant Patrik Levčík, mistr světa v malém fotbale 2017 a mistr Evropy 2018.
Slovenský celek zas čeká první velká zkouška pod novým trenérem Mariusem Mituem, který ve své kariéře vyhrál EMF Ligu mistrů a stal se s rumunskou reprezentací vicemistrem Evropy.
A co Srbsko? Přiveze silný tým, který i díky zkušenému Lazarovi Veselinovičovi slavil v roce 2024 titul mistrů Evropy. Co předvede v Brně?
Program Nations Games v Brně:
Pondělí 6. dubna:
10:15 Česká republika – Ukrajina
11:30 Slovensko – Srbsko
18:00 Slovensko – Ukrajina
19:15 Česká republika – Srbsko
Úterý 7. dubna
9.30 Srbsko – Ukrajina
10:45 Česká republika – Slovensko
11:45 vyhlášení a předání cen