GLOSA: A teď už směr vytoužený titul. Nestálo by za to vyzkoušet Musu po boku Tecla?

Praha Před koronavirovou pauzou to po výkonech v Lize mistrů, kde byly ve „skupině smrti“ konečné dva body vzhledem ke skvělým výkonům zklamáním, nebylo ono. Což viděl každý. Prohry po bezduchých výkonech s Bohemians a Slováckem, ubojovaná remíza v poslední minutě s tehdy katastrofálně hrající Spartou.

Po 75 dnech půstu to ale vypadá, jako bychom byli znovu politi živou vodou. V Mladé Boleslavi to bylo jen o proměňování šancí, kterých bylo více než dost, s Jabloncem už to byl koncert.



Stanciu s přesnými nahrávkami ve formě, ve které jsem ho ještě neviděl, Coufal byl opět jako stará dobrá „motorová myš“. K tomu se konečně probudili naši útočníci, kteří v posledních letech mlčeli.

Také proto je zde námět k zamyšlení: nestálo by za to na Plzeň postavit Musu s Teclem vedle sebe? Jeden zabiják ve vápně, druhý brejkový hráč, za mě ideální kombinace.



Ano, výkon v Příbrami měl k ideálu tentokrát celkem daleko, těsné výhry jsou ale základním kamenem k budoucímu titulu, který bude po zápase s Plzní ještě blíže.