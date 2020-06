GLOSA: Klokan s věrnými fanoušky skáče směr Evropa, utkání se Spartou bude o šest bodů

Praha Kvízová otázka na úvod. Který tým se může pochlubit po jarním suverénovi z Plzně aktuálně nejlepší formou z posledních pěti ligových duelů? Ano, Bohemka! Po nudné plichtě v Karviné jsme zapsali výhru ve Zlíně, rozebrali trapné Teplice, přestříleli Budějovice a naposledy dobyli slezské hradby s logem SFC Opava.

Ba co víc, vše nasvědčuje, že „klokaní grupa“ v koronavirové pauze nelenila, ale poctivě si plnila domácí úkoly. Vypadá to, že hraní si v domácích podmínkách vytříbilo techniku Klusáčkových borců – a ono se na ten fotbal jako dá i koukat.



Což jistě ocenili i ti z nás, kteří souboj s Jihočechy sledovali skrze všemožné díry ve zdech Ďolíčku, případně si pomohli žebříky či balkony blízkých bytovek. A samozřejmě nelze zapomenout i na borce usazeného v koruně blízkého stromu.

Ač se to v březnu mohlo zdát jako sci-fi, Bohemka nyní reálně bojuje o poháry! Sobotní bitva se Spartou bude ne o tři, ale o šest bodů. Zrezivělé Spartě hraje do karet, že „její“ kanonýr Pulkrab hrát moct nebude. Ale co už, zmíněné domácí úkoly plnili i další. A Evropa je velkým, nečekaným lákadlem.