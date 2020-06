GLOSA: Žádná krása, bude to bolet. Plzeň vyráží dobýt Eden, v případě výhry bude slávistům úzko

Ještě když hrávala Plzeň se Spartou zápasy jako první s druhým (jen občas to bylo opačně), vždycky se dopředu říkalo a psalo, že to bude zápas roku. Skvělý mač. Oslava fotbalu. Nebo prostě tak něco. Jenže ona to vždycky byla spíš řež, nepěkný duel, kdy vyhraný souboj a zblokovaná střela byly víc než pěkná přihrávka. A tak to bude nejspíš i v neděli, kdy Viktorka vyrazí dobýt Eden.

Ano, obsazení se změnilo. Posledních pár let už hraje Plzeň o titul se Slavií, ale modus operandi nejspíš zůstane stejný. Ano, může to skončit třeba 4:3 a oba týmy budou chtít víc útočit než bránit.

Jenže pochybuju, půjde opravdu o hodně. Když vyhraje Slavia, bude blízko titulu. Když vyhraje Plzeň, bude slávistům dost úzko. Takže to bude asi zase boj o každou píď hřiště. Aspoň že pěkné podívané už po koronapauze byly. Plzeň s přehledem porazila Spartu a Boleslav, pěkné góly dala i Baníku. Slavia taky zatím nenechala soupeřům ani bod a až na duel s Příbramí, kterou koučuje ex-plzeňský kulišák Pavel Horváth, vyhrávala přesvědčivě.

V neděli pěkně nakropte hřiště, ať to lítá. Bude to bolet, na krásu to nevypadá.