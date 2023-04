Názor

Od 10. do 26. května 2024 se opět stane Česko národem hokejových trenérů. Po devíti letech se do Prahy a Ostravy vrátí světový ledový šampionát. To se ví už nějaký ten pátek. Od tohoto úterý se ale ví, jak bude vypadat logo českého turnaje. A z Čechů se na pár desítek hodin stali pro změnu grafičtí a marketingoví (sportovní) experti.