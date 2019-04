KOMENTÁŘ: Jak se proboxovat k íránskému zatykači za nenošení hidžábu

PRAHA Velkou dávku odvahy ukázala Sadaf Chádemová, čtyřiadvacetiletá boxerka íránského původu. Na francouzské půdě se totiž utkala s místní bojovnicí, a přitom na sobě neměla hidžáb, kterým Írán podmiňuje starty svých sportovkyň. „Chci ukázat cestu dalším íránským ženám, aby mohly také okusit tento sport,“ prohlásila Chádemová.

Jenže svou osobní statečností si doma pěkně zavařila, neboť íránské úřady promptně zareagovaly a na boxerku, stejně jako na jejího trenéra, vydaly zatykač. Čtyřiadvacetileté zápasnici nebyl platný ani výsledek, protože proti Francouzce zvítězila.

Sadaf Khadem, the Iranian boxer, cancelled her return ticket to Iran.

The Islamic regime issued Sadaf’s arrest warrant after her victory! Apparently she didn’t follow the #Sharialaw’s dress code during the match!

They beat, imprison or exile women to overpower the people. pic.twitter.com/VPKBIjBwI5