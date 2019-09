KOMENTÁŘ: Absence soudnosti Spartě z bahna nepomůže. Co takhle ji konečně nechat vést odborníky?

Dřív by byl trenér Sparty po tak nízkém bodovém zisku odvolán. Václav Jílek má však štěstí, že vedení Sparty vyhlásilo politiku trpělivosti.

„Slavia neměla víc šancí než Sparta, nebyl to uragán. Derby je pro nás kruté výsledkově, na něčem se stavět dá.“

To jsou Jílkova slova po domácí porážce 0:3 v neděli se Slavií, nejhorší ligové prohry v derby od října 2008, kdy Sparta rovněž doma padla 1:4.



Tehdejšího kouče Vítězslava Lavičku historicky nejvyšší prohra Sparty v české lize stála okamžitě místo, Jílek se naopak nemusí o svou pozici bát, i když Sparta po deseti odehraných kolech ztrácí na vedoucí Slavii už 12 bodů a v tabulce jí patří až sedmá příčka.

Trenér Sparty Václav Jílek a jeho první derby v pozici hlavního trenéra.

Může totiž blahořečit sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému, který před startem sezony uvedl, že Jílek potřebuje především čas, aby mu vykrystalizovala základní sestava.



Ještě víc než vysoká prohra v derby, nejhorší bodový zisk od roku 1996 a už devítizápasové čekání na výhru nad Slavií však většinu sparťanů do ruda vytáčí Jílkova absence soudnosti.

Slavia totiž byla ve všech aspektech hry minimálně o něco lepší, včetně gólových šancí, takže i když Slavia nerozpoutala na Letné uragán, zápas i jeho výsledek opanovala.

Slavia má na rozdíl od Sparty koncepci

Příznivci Sparty Jílkovi navíc dlouhodobě vyčítají, že se mu sestavu rozhodně stabilizovat nepovedlo, když v dosud žádných dvou zápasech neposlal na hřiště totožnou úvodní jedenáctku.

V herním stylu pak Letenští doplácí na malou variabilitu. Když se soupeři podaří pokrýt špílmachra Guélora Kangu, nemá kouč vymyšlen žádný funkční náhradní plán.

K tomu žehrají na to, že na hrotu, tedy svém postu, nehraje talentovaný Adam Hložek, když se Benjamin Tetteh a Libor Kozák trápí.

Další patálie? Jílkovi se nepovedlo najít ani brankářskou jedničku, stabilní obrannou čtveřici, lídra týmu a vytvořit základní osu sestavy.

Do očí bijící je to ve srovnání se Slavií. Ta právě tímhle vším oplývá.

A přestože také sešívaní udělali při projektu rozsáhlé internacionalizace za velké peníze před třemi lety několik bot, dokázali se poučit mnohem lépe a následně s ředitelsko-trenérským duem Jan Nezmar, Jindřich Trpišovský pracovala daleko koncepčněji a efektivněji.



Důkazem je například rychlé zahnání obav, které provázely letní odchody na poslední chvíli stoperů Simona Deliho a Michaela Ngadeua. Slavia hraje vzadu znovu spolehlivě, v lize dostala jen dva góly, což je unikátní.

Díky hernímu i manažerskému umu je suverénní v domácí soutěži a daří se jí také v evropských pohárech, zatímco Sparta se už třetí sezonu v řadě souží jak doma, tak v Evropě.

A to je věc, kterou fandové Sparty přičítají na vrub majiteli Danielu Křetínskému. Vyčítají mu, že kohokoliv přivedl do vedení klubu, ten neuspěl.

Velký vliv na to má fakt, že Křetínský ovšem rozhoduje nejraději sám. I když do Sparty od roku 2004, kdy do klubu vstoupil, napumpoval už miliardy korun, Sparta přišla o vůdčí postavení v lize, navíc už 14 let čeká na účast v Lize mistrů.

Paradoxně když před dvěma lety hovořil s hlavním tvůrcem současného úspěchu Slavie Jindřichem Trpišovským o jeho případném angažmá ve Spartě, odmítl jej prý kvůli nedostatečné odbornosti.

Místo něj přivedl Itala Andreu Stramaccioniho, na něhož se sesypala zasloužená kritika ze všech stran.



A tak si nyní mnoho příznivců Letenských vroucně přeje, aby se našel někdo, kdo od Křetínského Spartu odkoupí a dosadí do vedení klubu skutečné fotbalové odborníky, ne své kamarády.

Sparta, která je se 17 obdrženými góly mezi pěticí nejhorších týmů tabulky, by měla konečně přestat experimentovat a ustálit jak kádr, tak směr, kterým se chce v budoucnosti vydat.

Jinak se z bahna, do kterého se kvůli svým činovníkům v předchozích letech a zápasech dostala, dlouho nezvedne. A ať se už nezbavuje svých odchovanců, kteří dříve dovedli k velkým úspěchům Plzeň a nyní Slavii.