KOMENTÁŘ: Bídné výkony, bídné derby. Trenéři pykají remízou za své špatné tahy

Dobré výkony byste napočítaly na prstech jedné ruky. V nedělním 290. derby pražských S, které na Letné přineslo remízu 2:2, snesli na straně Sparty přísnější měřítko jen Martin Frýdek, Benjamin Tetteh a Guélor Kanga, na straně Slavie hráli nadprůměrně jen Peter Olayinka a Tomáš Souček.

Jinak spoustu hráčů hrálo pod svou úroveň a tak zápas připomínal spíš duel League Two, tedy čtvrté nejvyšší anglické soutěže.

Zvlášť proto, že všechny čtyři góly padly ze standardních situacích a dál viděli fanoušci obou týmů už jen dvě gólové šance na obou stranách.



Ano, hrálo se ve velkém tempu, jezdilo nahoru-dolů, ale individuálních chyb jako je špatné zpracování míče, jeho přílišné předkopnutí a nebo mizerných přihrávek bylo v zápasech tolik, že by divák neznalý místních poměrů neřekl, že proti sobě hrají dva kluby, které oba atakují rozpočet jedné miliardy korun.

kouč Slavie Jindřich Trpišovský

Za všechny aktéry to po zápase trefně shrnul kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který tvrdil, že jeho tým nepodal očekávaný výkon a že hra obou týmů se nerovnala věhlasu vyhecovaného utkání.



Korunu pak všemu nasadil jeho protějšek Zdeněk Ščasný, který prohlásil, že Sparta má lepší tým než Slavia. Pokud by to byla pravda, sparťané by odvěkého rivala doma porazili a neztráceli by na něj v tabulce sedm bodů.

Byli to právě oni dva, kdo velkou měrou zapříčinili, že jejich mužstva v derby nezvítězila.

Kdyby měl Jindřich Trpišovský větší odvahu, postavil by do pozice ofenzivního záložníka místo defenzivního a prachmizerně hrajícího halva Ibrahima Traorého mnohem ofenzivnějšího Alexandra Balutu.

Nemusel si o poločasu vyplýtvat jedno střídání a po vynucených střídání zraněných Ondřeje Kúdely a Josefa Hušbauera by mohl ve druhém poločase posílit útočnou fázi o Murise Mešanoviče či Jana Matouška.

Kouč Sparty Zdeněk Ščasný

Také Zdeněk Ščasný se dopustil výrazného přešlapu ve střídání. Hned na začátku druhé půle se rozhodl stáhnout solidně hrajícího útočníka Matěje Pulkraba a nahradit ho kapitánem Josefem Šuralem.



Záhy se však zranila útočná opora Sparty Benjamin Tetteh a do hry místo něj šel Golgol Mebrahtu. A s dvojicí Šural - Mebrahtu Sparta hrála tak, jako by hrála o devíti hráčích.

A nevyužila tak toho, že pravý bek Slavie Vladimír Coufal dohrával zraněný.

Zrodila se tak zasloužená remíza, z níž musí mít radost především Slavia, která si před Spartou udržela sedmibodový náskok a v tabulce se bodově dotáhla na Plzeň.

Zápas však měl jednoho vítěze. A tím je rozhodčí Petr Ardeleanu. Poté co výborně zvládl zářijový šlágr mezi Slavií a Plzní (4:0) odvedl velmi dobrou práci i v neděli.

Do očí pak bije především rozdíl oproti výkonu nejlépe postaveného českého sudího na listinách UEFA a FIFA Pavla Královce, který březnové derby na Letné se svými asistenty doslova zpackal.



Ardeleánu si všechna svá rozhodnutí obhájí, i když fanoušci Slavie mu spílají kvůli údajné ruce sparťana Lukáše Štetiny v pokutovém území a sparťané zase kvůli neudělení druhé žluté karty Michaeli Ngadeuovi.