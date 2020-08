KOMENTÁŘ: Chaos kolem boje proti rasismu. Otočka hrdé černé ženy Ósakové budiž důkazem

Praha Přiostřuje se. Zámořím v posledních desítkách hodin otřásly bojkoty sportovců z elitních profesionálních soutěží. Ale zároveň se ukázala křehkost podobných akcí, navíc, když jsou ještě vynucovány.

Ta linie je velmi tenká. Kdy je správné „bojovat jako jeden muž (žena)“, a kdy by se mělo nechat na každém, jak se zachová.



Ano, všichni jsme lidská stvoření. Ale stejně jako máme rozdílné barvy pleti, máme i rozdílné kultury, povahy, názory. A pokud někoho nutíte proti vlastnímu přesvědčení, v čem jste lepší?



Přesvědčil se o tom například Lewis Hamilton. Hvězda světa formule 1 nešetřila kritikou do vlastních motoristických řad, když někteří jezdci opakovaně při vyjadřování podpory hnutí Black Lives Matter nepoklekli. Následně mu například Fin Kimi Räikkönen, věrný své přezdívce „Ice Man“, vzkázal, že každý může svůj postoj vyjadřovat po svém. Podobně promluvili i Charles LeClerc a Max Verstappen. Jednou stačilo, shodovali se mnozí.



Vraťme se zpět do současnosti. Ve středu se odhodlali k bojkotu zápasu play-off NBA hráči Milwaukee Bucks, za což sklidili pochvalu (a i trochu té kritiky, pochopitelně). Přidaly se i další profesionální soutěže.

Jen NHL se zdráhala a ukázala trošku jiný směr, i když ve čtvrtek se též rozhodla na jeden den pozastavit boje o Stanleyův pohár. Ještě předtím, než se tak stalo, kapitán hokejového Bostonu Bruins Zdeno Chára všemu nasadil korunu slovy na pozápasové tiskové konferenci, kdy řekl, že si šli po tréninku dát šlofíčka, a pak se už všichni chystali na zápas, takže nestihli reagovat a sledovat v televizi dění mimo NHL.

I kdyby šlo o lehce pokrytecká slova, v dnešní době sociálních sítí je to vlastně jedno. Před duelem v Tampě si policejní zásah proti Jacobu Blakeovi připomněli půlminutou ticha, kdy v potemnělé hale svítil velký nápis „Konec rasismu“. Během zápasů jej můžeme vídat pravidelně. Podvědomí diváků pracuje.



Pokud by se zápasy zase delší dobu nehrály, sledovali by lidé nejspíše i se znechucením záznamy. A hráči by seděli na pokojích v hotelích a čekali, co dál. Čím přesně by v boji proti rasismu tímto pomohli více?



Že hrát je správnou volbou, nakonec pochopilo i vedení NBA a hráčské asociace, když se rozhodly, že se bude od víkendu v zápolení na palubovkách zase pokračovat.



Stejně tak Naomi Ósakaová, která nejdříve ve čtvrtek odstoupila z přípravného turnaje v New Yorku. „Jsem sportovec, ale především jsem černá žena. Cítím, že jsou tady důležitější věci než tenis, které je potřeba okamžitě řešit. Z pokračující genocidy černochů z rukou policie mi je už na zvracení,“ řekla dvaadvacetiletá žena, jejíž matka je Japonka a otec z Haiti.



O zhruba patnáct hodin tatáž Ósakaová: „Po mém oznámení a dlouhých rozhovorech s WTA a (Americkou tenisovou asociací) USTA jsem souhlasila s jejich žádostí, aby se v pátek hrálo. Rozhodli se, že všechny zápasy přesunou na pátek, což podle mě zajistí našemu hnutí více pozornosti. Ráda bych WTA a turnaji poděkovala za podporu.“



Co z toho vyčíst? Jak bylo napsáno výše – jsme různé osobnosti, současná společnost balancuje na hraně a spousta lidí je z toho zmatená. Zvláště ze zámoří je cítit, že tam je jednoduše něco špatně.



A stejně tak je ale špatně odsuzovat někoho, kdo se rozhodne pro jiné řešení. Chovat se vůči takovým (verbálně) agresivně.



Mimo jiné i proto, že podobné chování může některé i odrazovat. Mohou si říkat: V čem jste vy jiní než ti, proti kterým protestujete?