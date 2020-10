KOMENTÁŘ: Facka slušným fanouškům. Chuligáni se na Staromáku chovali jak zvířata a potvrdili svou pověst

praha Ke každému správnému fotbalovému zápasu patří výtržnosti a bitky fanoušků; ať už přímo na stadionu během zápasu, nebo v jeho okolí. Aspoň tak to si to představují mnozí fanoušci, kteří se hlásí k hnutí hooligans.

Naštěstí už je to několik let zpátky, co tohle spojení u nás často platilo. Po vzoru vyspělejší části Evropy se i českému fotbalu postupně podařilo riziková kolbiště zkulturnit, i když leckde je to na úkor atmosféry, za což však mohou také jiné důvody.

Pochvalu tak loni sklízelo dříve velmi nepřátelské derby Opavy s Ostravou, jež proběhlo ve skvělé kulise a přitom bez větších excesů.

Že by i ta ostřejší část příznivců dostala rozum a šlo jim hlavně o fandění svému klubu, tak jak to dělají tzv. ultras? Že by konečně vyvrátili opodstatněnost přirovnání ke zvěři či opicím, které patří do klece, kam ostatně (nejen) chuligány dřív na mnoha stadionech nahnali?

Chování fandů na nedělní demonstraci v Praze na Staroměstském náměstí bohužel opět ukázalo, že je stále proč se této radikální frakce bát. A na tento obraz o fanoušcích, které velká část společnosti hází nespravedlivě do stejného pytle, doplácí i celý český fotbal.